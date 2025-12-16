"Ti si naš oslonac"

- Prošlo je skoro devet predivnih godina, tokom kojih smo zajedno proživeli najlepše i najteže trenutke, prebrodili brojne prepreke, ali uvek rame uz rame. Izborili smo se za sve o čemu smo sanjali, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nisi pravi oslonac naše porodice—muž i otac kakvog svi treba da imaju. Ti si naš oslonac koji ne traži aplauz, a uvek ga zaslužuje. Ne znam kako da ti se zahvalim na svemu što si uradio i postigao za našu ne tako malu porodicu. Hvala ti što si najbolji golman, što me uvek podižeš kad padnem, što zbog tebe imamo najlepšu decu na svetu, što si čovek od reči i što si moj štit koji mi je uvek falio. Hvala ti što si zaista najbolji tata, a to je danas veoma teško biti - poručila je tada.