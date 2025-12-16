Slušaj vest

Giba Vasić nakon promene pola postao je Ivana Nikolić i povukao se iz javnosti. Sada uživa u ljubavi sa mužem koji je iz Nemačke, a sada je na mrežama podelila fotografiju iz restorana u Nemačkoj, a njen izgled oduševio je sve.

Ivana je trenutno u Frankfurtu odakle je podelila sliku iz restorana. Na sebi je imala srebrnu šljokičastu haljinu sa dubokim dekolteom, te su njeni silikoni došli u prvi plan, a na ruci je sijao dijamantski prsten.

Rada Vasić o operaciji sinova

Inače, Rada Vasić je jednom prilikom govorila o promeni pola blizanaca Mike i Gibe koji su sada Ana i Ivana.

- Moja deca su tako rođena. Rade i ja smo presrećni. Oni su imali tu želju odmalena. Još kad su bili mali, imali su žensko ponašanje. Igrali su se barbikama. Mi im kupimo kamion, pištoljče, igračke, autići, oni udaraju u zemlju, oni hoće da se igraju sa barbikama, koje čuvam još uvek u fioci. Šta da im radim? Da ih bijem? Maltretiram odmalena? Ne. Ja sam to ostavila. Kad su porasli govorili su mi: “Tvoji p****čići, ovo ono”. Znate kako je meni bilo - priča Rada, ističući da danas žive onako kako su ceo život i želele: