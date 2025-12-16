POSLE PROMENE POLA ŽARI I PALI GDE GOD SE POJAVI! Nekad Giba danas Ivana zaludela muškarce u kafani: Dekolte, minjak, bunda, a na ruci DIJAMANT (FOTO)
Giba Vasić nakon promene pola postao je Ivana Nikolić i povukao se iz javnosti. Sada uživa u ljubavi sa mužem koji je iz Nemačke, a sada je na mrežama podelila fotografiju iz restorana u Nemačkoj, a njen izgled oduševio je sve.
Ivana je trenutno u Frankfurtu odakle je podelila sliku iz restorana. Na sebi je imala srebrnu šljokičastu haljinu sa dubokim dekolteom, te su njeni silikoni došli u prvi plan, a na ruci je sijao dijamantski prsten.
Rada Vasić o operaciji sinova
Inače, Rada Vasić je jednom prilikom govorila o promeni pola blizanaca Mike i Gibe koji su sada Ana i Ivana.
- Moja deca su tako rođena. Rade i ja smo presrećni. Oni su imali tu želju odmalena. Još kad su bili mali, imali su žensko ponašanje. Igrali su se barbikama. Mi im kupimo kamion, pištoljče, igračke, autići, oni udaraju u zemlju, oni hoće da se igraju sa barbikama, koje čuvam još uvek u fioci. Šta da im radim? Da ih bijem? Maltretiram odmalena? Ne. Ja sam to ostavila. Kad su porasli govorili su mi: “Tvoji p****čići, ovo ono”. Znate kako je meni bilo - priča Rada, ističući da danas žive onako kako su ceo život i želele:
- One su sada srećne. Naruče šminku, oblače se, imaju 32 godine. One ako sada ne provedu tako kako žele, kad će? Neću nikada baciti te stare fotografije, ali neću da ih dam u javnost, jer bilo je šta je bilo. Kad su bili mali, stavljali su perike na glavu.