Sofija Dacić nakon što se udala pa razvela nakon 5 meseci braka od Igora Kojića, pojavila se i takmičila se u Zvezdama Granda, ali je ispala u drugom krugu.

Nakon toga, Sofija je progovorila o odnosu sa Draganom Kojićem Kebom koji joj je bivši svekar.

Keba međutim nijednom do sad nije želeo da govori o njihovom privatnom odnosu, dok je Sofija otkrila samo deo.

- Bilo je jako lepih trenutaka, stalno je bilo muzike po kući, čak sam mu i gitaru krala kako bih svirala malo. Dragan zaista ima odličnu gitaru, Yamahinu - rekla je Sofija i dodala da joj ne smeta što je stalno povezuju sa tom pričom.

Iako tvrdi da tokom nastupa retko gleda u članove žirija, što su joj mnogi zamerili, priznala je da kada pogleda u pravcu bivšeg svekra oseti lepe emocije.

- Nekako uvek bude dobra, porodična reakcija, i nemam tremu od njega zaista - priznala je Dacićeva za Grand.

Podsetimo, Igor Kojić se nakon pet meseci razveo od 15 godina mlađe Sofije Dacić koja se trenutno takmiči u "Zvezdama Granda", a navodno je razlog kraha njihovog braka taj što Igor Kojić nije podržavao Sofiju u njenoj želji da se bavi pevanjem.

- Sofija je oduvek maštala da bude pevačica. Još kao mala imala je koncerte po kući, zamišljala je sebe na velikoj sceni. Sve vreme je ona vežbala pevanje, ali je sve radila vrlo planski. Njen plan je bio da prvo bude aktivna na društvenim mrežama, kako bi je ljudi upoznali, a da se potom pojavi u nekom muzičkom takmičenju. Devojka ima tek 22 godine i želi karijeru. Tada ni sanjala nije da će sresti Igora Kojića i da će ta ljubav dovesti do sklapanja braka. Njene planove i snove niko nije mogao da poremeti. Mnogi njoj bliski ljudi govorili su joj da estrada nije samo bina i pevanje i da je dovoljno da se bavi društvenim mrežama i bude influenserka, ali je ona je bila izričita u svojim željama - počinje izvor blizak Sofiji Dacić, pa nastavlja:

- Onda je upoznala Igora i udala se za njega. Ljubav se desila. On je znao za tu njenu želju, i u njihovom domu često je pevala, Keba joj je objašnjavao kako i šta treba i delio joj savete. Ipak, Igor je mislio da će njoj ta ideja i ta želja s vremenom nestati. Međutim, kada je ona Kebi rekla da joj je plan da se prijavi za muzičko takmičenje, Igor je shvatio da ona neće odustati od svojih snova ma koliko da se to njemu nije svidelo. E, tad su počeli problemi. On nikako nije hteo da opet ima ženu koja je pevačica i koja će često biti pod lupom javnosti, dok je Sofija samo to želela. Kada je shvatila da čovek kome se zavetovala na večnu ljubav neće biti njena podrška, odlučila je da se razvede. Igor je pokušavao da joj objasni da je bolje da ne razmišlja o životu javne ličnosti, ali njegove reči nisu dopirale do nje. Dva meseca je trajalo ubeđivanje, a onda su se, kako i sami znate, razišli - govori izvor blizak Sofiji.