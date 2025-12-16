Slušaj vest

Iako Haris Džinović često nastupa u kafanama, jednom prilikom je priznao da se nikada nije napio i dodao da ne gleda blagonaklono na one koji preteraju sa alkoholom.

- Nikad se u životu nisam napio. Baš nikad se nisam napio da ne znam gde sam. Da me noge malo ne slušaju, toga je bilo, ali glava mi je uvek bila okej. Drugo, nikada nisam slomio čašu u kafani. Nekome je to zadovoljstvo, privlačenje pažnje, ali ja to ne volim. Bavim se umetnošću i nisam poklonik uzurpiranja muzičara i muzike, kao ni pokazivanja emocija i privlačenja pažnje na sebe razbijanjem čaše… Ne podržavam to, ali ni ne osuđujem. To može da zasmeta, da prekine atmosferu, da svi moraju da se okreću ka njemu ili njoj… Idi kući, opali glavom u zid, ne lomi čašu – rekao je Haris Džinović, a na pitanje da li se u kafani dešavaju masovne tuče, ispričao je anegdotu:

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović gost na koncertu kod Harisa Foto: Dusan Cakic

- Kakva je kafana u kojoj nije bilo tuča? Gitarista mi je pričao, bila je jedna velika kafana od 300 mesta i desila se opšta tuča. Ne zna se ko koga bije. Tada je došao policajac, bez kaiša sa pištoljem koji moraju da predaju pre nego što se razreše s dužnosti. Došao je da spuca neki konjak. Nije imao ni 40 kila. Neko je tad rekao: „Eno murije!“ i svi su poiskakali iz kafane k’o Tom i Džeri. Kafana je bila prazna za jednu sekundu, svi su izašli kroz prozore, niko nije izašao na vrata. Eto šta su nekada mogli da urade autoriteti i kakav je red bio.

"Sa ćerkom nisam u dobrim odnosima"

Inače, nedavno je Haris Džinović iskreno govorio o porodičnim problemima. On je govorio o odnosu sa bivšom suprugom Melinom sa kojom ima dvoje dece, ali i o sukobu sa ćerkom Đinom.

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pevač.