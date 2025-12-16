Slušaj vest

Izvršitelji, zajedno sa policijom, stigli su ispred stana pevačice Vesne Vukelić Vendi kako bi izvršili zaplenu imovine jer pevačica nije isplatila sudsku kaznu od 320.000 dinara, plus kamatu, ženi s kojom se tukla na pijaci pre 14 godina.

Izvršitelje je u stan na Banjici pustio Vendin nevenčani suprug Branimir Banjac. On kaže da je u pitanju nesporazum i da im je advokat pre 4 meseca rekao da je sve izmireno, ali oni tvrde da je deo duga izmiren, a da je deo ostao.

Banjac kaže da je sve plaćeno na advokatovu inicijativu, a da je Vukelićeva jedva na to pristala. On je izvršiteljima rekao da ne zna o čemu se radi, dok oni tvrde da oni imaju drugačije instrukcije advokata Đorđevića.

Vendi nije tu, partner kaže da nije bilo potrebe da njih toliko dolazi i da oni imaju sve dokaze i priznanice i da se tu nešto ne slaže i da su sve dogovorili i da je sve rešeno.

Traži od njih da ponovo dođu sa advokatima. Kaže da ih je pustio kao ljude u kuću i da je nesporazum i da zovu neke Đorđevića i Pašića. Predlog je da se odloženje izvrši jer im advokat nije tu i da oni sednu i porazgovaraju.

Banjac nije dozvolio da popišu stvari, kaže da ima prava na to. Izvršitelji su napravili zapisnik, a nakon što su porazgovarali sa jednim od advokata, oni su napustili stan.

Izvršitelji ispred Vendinog stana Izvor: Kurir

Naime, u pitanju je presuda od oko 320.000 dinara, koliko je Vendi trebalo da plati izvesnoj Dragani Blagojević. To pevačica nije uradila, pa je Blagojevićeva angažovala izvršitelja. Do sada su više puta pokušavali da joj uzmu stvari iz stana, ali nisu uspeli.

Foto: Kurir

Slučaj iz 2011.

Slučaj datira iz 2011, kada je pevačica na pijaci na Banjici prodavačicu Draganu Blagojević gađala jajima, a onda su se i potukle.

Do sukoba je navodno došlo zbog Vendinih pogrdnih komenatara o Ceci Ražnatović, dok je prodavačica bila njen vatreni obožavalac.

Foto: Printscreen

- Ovog puta odlučila sam da joj vratim za to što me svakodnevno naziva „majmunice“. Vendi je čula moje namere, pa mi je u prolazu ponovo nešto dobacila. Sa jedne od tezgi ugrabila je jaja i počela da me gađa - objasnila je Blagojevićeva pre nekoliko godina.