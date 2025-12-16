Slušaj vest

Jedna od najlepših Srpkinja, Ivana Kukrić, već godinama sa porodicom živi u Americi, ali priznaje da bi volela decu da odgaja u Srbiji, jer se, kako kaže, mnogo toga promenilo otkako je otišla na drugi kontinent.

Ivana Kukrić je godinama u braku sa crnogorskim biznismenom Ivanom Bajkovićem. Njih dvoje su nedavno dobili i drugo dete, a prvu ćerku Hanu su dobili 2018. godine.

Ivana i njen suprug poslednjih nekoliko meseci žive u Los Anđelesu, ali priznaje da voli kada dođu u Srbiju i Crnu Goru.

- U Srbiji i Crnoj Gori imamo pomoć, budući da suprug dosta radi, pa je samim tim i bolja organizacija. Amerika se dosta promenila, definitivno nije ona ista zemlja koja je bila kad sam živela ovde. Nažalost, puno mojih poznanika, posle dugogodišnjeg života u Americi, vraćaju se u Evropu. Sad kad imam decu, nisam sigurna da bih volela da ih ovde odgajam. Puno stvari koje se trenutno propagiraju su meni zastrašujuće.

O porođaju i oporavku

Ivana je tada govorila o porođaju i opravku.

- Porodila sam se prirodnim putem, porođaj je prošao lagano i brzo, a oporavak još brže. Već sutradan sam izašla iz bolnice. Mogla sam još da ostanem, ali nije bilo potrebe. Porodilište je fantastično, ima privatne apartmane i podseća na hotel. Procedura je takva da sami odlučujete da li želite da neko prisustvuje porođaju. Moj suprug je bio sa starijom ćerkicom, koja nije mogla da prisustvuje, pa zato nije bio ni on. Babice su zaista non- stop prisutne i vrlo su pažljive i nežne i sa trudnicama i bebama, rekla je Ivana i otkrila da se mesec dana nakon porođaja vratila u formu.

- Mislim da je sav višak bio u stomaku. Skoro sve kilograme sam izgubila za desetak dana. Naravno, stomak se još vidi, ali se i to vraća u normalu. Volim zdravu hranu i trudim se da uglavnom nabavljam domaće namirnice, iz prirodnog uzgoja, što je danas izuzetno teško. Toliko smo zatrovani svakakvim pesticidima, da je postao pravi luksuz hraniti se domaćom, neprskanom hranom.

Inače, Ivana Kukrić je veoma bliska prijateljica sa glumicom Natašom Ninković, a nedavno je podelila njihovu fotografiju sa egzotične destinacije i pokazala kako se provode.