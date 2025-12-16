Slušaj vest

Sin hrvatske pevačiceAnđe Marić osuđen je na pritvor zbog dve pljačke iz mržnje. Zagrebačko opštinsko državno tužilaštvo objavilo je da je uhapšen mladić od 22 godine, a ubrzo se otkrilo da je on pevačicin naslednik.

Anđa se ovim povodom oglasila na svom Fejsbuk profilu i potvrdila priče da je reč o njenom sinu.

- Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Zavisnik. Ne od droge, već od alkohola - napisala je, dodajući da je to bolest koja je, prema njenim rečima, društveno prihvaćena i lako dostupna.

"Neće da se leči"

Ona je priznala i da ga je prijavila policiji pre tri meseca.

- Pre tri meseca sam ga uhapsila. Međutim, svaki put su ga vraćali kući jer ga ne možete naterati da se leči ako ne želi - napisala je, navodeći da je on uporno tvrdio da nema problem sa alkoholom.

Ona je istakla da je na dan incidenta njen naslednik bio mortus pijan.

- Kada ste slomljeni, u bolu i zavisni - nemate zdravog razuma. To je potpuno izmenjeno stanje svesti. Osećam se odgovornom za njegovo stanje. Ali nisam kriva. I to je velika razlika.

Ona je potvrdila da je njen sin trenutno u pritvoru i da će odgovarati za svoje postupke. Pevačica smatra da je njenom nasledniku jedina pomoć dugoročno zatvoreno lečenje.

Inače, prema navodima DORH-a, 22-godišnjak se sumnjiči da je 6. decembra u kratkom vremenskom periodu u Zagrebu napao dvojicu dostavljača, obojicu državljane Indije. Prvo je fizički napao dostavljača, vređao ga po nacionalnoj osnovi te mu oteo novac i električni bicikl. Nedugo zatim, na sličan je način napao i drugog dostavljača, kojem je takođe oduzeo novac i bicikl. Policija je oba bicikla kasnije pronašla i vratila vlasnicima.

Zbog teške bolesti ponovo učila da hoda

Podsetimo, Anđi je dijagnostikovana multipla skleroza. Tu informaciju je saznala kada je imala 35 godina, i već 13 godina se bori s tim. U jednom trenutku je njeno stanje bilo toliko teško da je ponovo učila da hoda.

Javno je iznosila sve o svojoj borbi pa je na Instagramu svojevremeno podelila fotografije iz bolnice i sa terapija.

Prilikom gostovanja u jednoj HRT-ovoj emisiji, Anđa je opisala kroz šta je sve prošla zbog ove bolesti.

- Iako sam imala invaliditet 80% 2018. godine, ove godine su mi ukinuli dodatak od 600 kuna mesečno. Odbili su mi zahtev za ličnu invalidninu koja je 225 evra jer im izgledam dobro pa mi valjda ne treba. Samo me treninzi i taksi koštaju mesečno oko 3.000 kuna - napisala je na Anđa Marić na Tviteru.

- Danas me zovu da mi je ipak odobren dodatak koji mi je ukinut prošle godine u 12. mesecu jer sam morala da dođem i dokažem da još uvek imam multipla sklerozu iako me nisu zvali na veštačenje i nisu se javljali na telefon i odgovarali na mejl od 12. meseca- napisala je na društvenoj mreži Iks.