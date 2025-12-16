"OVO JE PO NAREDBI JEDNE ZLE OSOBE SA ESTRADE" Oglasila se Vendi nakon što su joj izvršitelji došli ispred stana
Vesna Vukelić Vendi oglasila se nakon što su izvršitelji danas ušli u njen stan na Banjici, kako bi popisali stvari zbog navodnog duga od 320.000 dinara.
Izvršitelji su pokucali na vrata stana pevačice zbog duga i tuče na pijaci, zbog koje je osuđena, a kaznu navodno nije u celosti platila.
Pevačica kaže da iza svega stoji "zavera zla" i da je njen potpis falsifikovan.
- Iza toga se valja zavera zla! To je velika zavera. Iako sam osuđena na pravdi Boga, iako su moj potpis falsifikovali i tako napravili ovu priču, nisam imala prava na žalbu, a oni su mi slali izvršitelje. Iako sam čista ko suza, ja sam sve to platila. Falsifikovali su moj potpis, a ja nisam imala pravo na grafologa! - poručila je ona za Telegraf.rs.
- Godinama su mi slali izvršitelje i na kraju sam i to platila i sada, posle plaćanja, oni ponovo dolaze, a zna se po čijoj direktivi. Sve to samo da bi me blatili po novinama sa ovom izmišljenom pričom. Ovo se odvija po direktivi zla! I ranije, a i sada ta osoba se ne smiruje od pakosti - navela je.
- Ovo je sve rađeno PO NARDBI JEDNE ZLE osobe, KOJA DOLAZI SA ESTRADE i ovo radi godinama - tvrdi Vendi.
Izvršitelji su navodno i 2016. pokušali da izvrše popis imovine.
Vendi nije u stanu, izvršitelji hteli da popišu stvari
Vendi nije bila kod kuće, a Branimir je rekao da "nije bilo potrebe da njih toliko dolazi" i da oni imaju sve dokaze i priznanice i da se tu "nešto ne slaže" i da su "sve dogovorili i da je sve rešeno".
Tražio je od izvršitelja da ponovo dođu sa advokatima i rekao je kako ih je "pustio kao ljude u kuću", da je nesporazum.
Predlog je da se odloženje izvrši jer im advokat nije prisutan.
Banjac nije dozvolio da popišu stvari, rekavši da "ima prava na to".
Kurir.rs