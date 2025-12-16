Slušaj vest

Vesna Vukelić Vendi oglasila se nakon što su izvršitelji danas ušli u njen stan na Banjici, kako bi popisali stvari zbog navodnog duga od 320.000 dinara.

Izvršitelji su pokucali na vrata stana pevačice zbog duga i tuče na pijaci, zbog koje je osuđena, a kaznu navodno nije u celosti platila.

Pevačica kaže da iza svega stoji "zavera zla" i da je njen potpis falsifikovan.

- Iza toga se valja zavera zla! To je velika zavera. Iako sam osuđena na pravdi Boga, iako su moj potpis falsifikovali i tako napravili ovu priču, nisam imala prava na žalbu, a oni su mi slali izvršitelje. Iako sam čista ko suza, ja sam sve to platila. Falsifikovali su moj potpis, a ja nisam imala pravo na grafologa! - poručila je ona za Telegraf.rs.

1/5 Vidi galeriju Tuča pevačice Vendi i prodavačice jaja na pijaci Foto: Printscrean

- Godinama su mi slali izvršitelje i na kraju sam i to platila i sada, posle plaćanja, oni ponovo dolaze, a zna se po čijoj direktivi. Sve to samo da bi me blatili po novinama sa ovom izmišljenom pričom. Ovo se odvija po direktivi zla! I ranije, a i sada ta osoba se ne smiruje od pakosti - navela je.

- Ovo je sve rađeno PO NARDBI JEDNE ZLE osobe, KOJA DOLAZI SA ESTRADE i ovo radi godinama - tvrdi Vendi.

Izvršitelji su navodno i 2016. pokušali da izvrše popis imovine.

Vendi nije u stanu, izvršitelji hteli da popišu stvari

Vendi nije bila kod kuće, a Branimir je rekao da "nije bilo potrebe da njih toliko dolazi" i da oni imaju sve dokaze i priznanice i da se tu "nešto ne slaže" i da su "sve dogovorili i da je sve rešeno".

Tražio je od izvršitelja da ponovo dođu sa advokatima i rekao je kako ih je "pustio kao ljude u kuću", da je nesporazum.

Predlog je da se odloženje izvrši jer im advokat nije prisutan.

Banjac nije dozvolio da popišu stvari, rekavši da "ima prava na to".