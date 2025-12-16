Slušaj vest

Opšte je poznato da Lepa Lukić voli da ode u kockarnicu kako bi se opustila i uživala u svom poroku. Međutim, nedavno se oglasio izvor blizak pevačici koji je otkrio da je Lepa jednom prilikom osvojila 14 miliona dinara.

- Lepa Lukić bila je čest gost u jednom kosovskom restoranu. Jedno veče dobila je čak više od 14 miliona dinara. Bila je jako srećne ruke, pa je bila strah i trepet za tadašnje kockarske krugove. Ova priča se na Kosovu prepričava na svim slavama i okupljanjima kada je njeno ime spomene - govori izvor.

Inače, Lepa Lukić je i sama priznala da nema nijedan porok osim kocke.

- Ne vidim zašto bi bio nečiji problem što ja trošim svoj novac? Pa ja sam ga zaradila, moje je i kako ću da ga potrošim. Ne vidim problem u tome. Ja u penziji imam dosta slobodnog vremena, ali sam uprkos svemu žena koja se dosta kreće i volim da idem gde god mogu i kad mogu - priča Lepa za Blic, pa dalje dodaje:

- Kad odem da se kockam to je obično potrošena neka mala količina novca. Nema tu rasipanja. Niti pijem, niti pušim, to je kod mene baš striktno. Nikad niste mogli da me vidite u kafani kako se opijam. To je misaona imenica.

Podsetimo, jednom prilikom Lepa je otkrila da ju je na kocku navukao njen prvi suprug.

