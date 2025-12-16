Evo u kakvom su odnosu Joca i njena deca

"To jesu moja deca, ja sam ih istinski prihvatio kao svoju, oni mene zovu ćale, iako imaju svog biološkog oca. To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta. Ljudi koji gledaju to i nešto im smeta, žao mi je, ali to je moj izbor, nemojte da gledate. Shvatio sam da je ona jedina žena koja mene tera napred, uvek gleda da sam ja taj koji će da bude ispred nje i da zaštiti porodicu i nju. Ona je imala neka iskustva koja nisu bila dobra, ja sam to podneo kao muškarac" - pričao je Joca.