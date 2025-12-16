JOCA STEFANOVIĆ POSTAJE TATA! Pevač čeka prvo dete sa 5 godina starijom partnerkom (FOTO)
Joca Stefanović uskoro će postati tata! Njegova verenica Iva Bojanović čeka treće dete, jer iz prvog braka ima dvoje dece koja pevača obožavaju i sa kojima ima takav odnos da ga zovu "Ćale".
Joca je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj vidimo kako drži partnerku za stomak, a komentari su se nizali.
Par se ovim povodom još uvek nije oglasio, a nema sumnje da oboje jedva čekaju dolazak beba na svet.
Evo u kakvom su odnosu Joca i njena deca
Joca i Iva stalno ističu kako se lepo slažu, a nedavno je pevač progovorio o njenoj deci, koje je dobila iz odnosa sa prethodnim partnerom.
"To jesu moja deca, ja sam ih istinski prihvatio kao svoju, oni mene zovu ćale, iako imaju svog biološkog oca. To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta. Ljudi koji gledaju to i nešto im smeta, žao mi je, ali to je moj izbor, nemojte da gledate. Shvatio sam da je ona jedina žena koja mene tera napred, uvek gleda da sam ja taj koji će da bude ispred nje i da zaštiti porodicu i nju. Ona je imala neka iskustva koja nisu bila dobra, ja sam to podneo kao muškarac" - pričao je Joca.
Kurir.rs