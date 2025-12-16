Slušaj vest

Jovana Tipšin jednom prilikom vraćajući se sa nastupa u Evropi, dok je sedela pored svoje koleginice Indire Radić u novinama na stani umrlica ukazala joj se slika oca, koji je ubrzo i preminuo. Pevačica je predosetila smrt svog oca, a nakon što je sa aerodroma direktno otišla u bolnicu sačekale su je tužne vesti.

Jovana je sigurna da Bog postoji, jer je u mnogim situacijama spasio. Kako ističe, od kada se okrenula veri i intuicija joj je pojačana, te je tako predosetila da će joj otac umreti.

- Imali smo koncerte Indira Radić, Miloš Bojanić i ja u Italiji i Sloveniji 1997. godine. Vraćali smo se avionom i Indira je čitala novine, ja sam bacila pogled i među umrlicama vidim fotografiju svog oca. To nije bio on, bio je neki drugi čovek, ali sam ja znala da bi trebalo pravo sa aerodroma da odem u bolnicu. To sam i učinila, a on je tu noć preminuo - otkrila je Jovana u podkastu "Zmajcast".

Mnoge teške situacije prebrodila je upravo zahvaljujući veri, istakla je Tipšinova i prisetila se momenta kada je opljačkana u Banjičkoj šumi.

- Šetala sam pas, prišla su mi dvojica muškaraca mislila sam da su fudbaleri iz obližnjeg hotela. Prišao mi jedan i povukao mi i istrgao ogrlici. Ja sam se zaledila, rekao je da ima nož. Čim su otišli uzela sam psa i potrčala do hotela i portiru rekla da sam napadnuta. Došla je policija, jedan je i uhvaćen, bila sam na sudu i oprostila sam im, nisam ih teretila - zaključila je Jovana.

