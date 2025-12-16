- Jesam, ne znam ja šta će da bude tu. Videli ste, Igor je izašao na scenu, Igor lepo peva, samo malo teže pušta glas - rekao je on, a kakva je devojka pevač je imao samo lepe reči.

- Lepa je devojka, iskreno da kažem. Da li će biti snaja, Igor odlučuje o tome, ali mi se stvarno sviđa kao osoba, kompletno i spolja i iznutra. Do Igora je, ne bih da se mešam. Nikada se nisam mešao u njegove izbore. Ako bude to što si rekla (snaja), to će biti njegov treći brak. Pa šta je problem. Nemam nijednu što se njegove prošlosti tiče, uvek sam pričao da neću da pričam. Nemam nijednu lošu reč za bivše snaje. Nema razloga. Njegov izbor iz srca je i moj izbor. Misli dobro. Nemoj i ne boj se.