Sinoć i u nedelju uveče u punom Sava Centru, pop zvezda Željko Samardžić održao je dva od tri zakazana koncerta na istom mestu. Kao i svi koncerti pop ikone , odmah su se pretvorili u spektakl, a ispunile su ih burne ovacije publike, pregršta emocija, suze, smeh i ples od prvih taktova benda, a Samardžić nije ni ovoga puta propustio svoj čuveni silazak u publiku, koja ga je oduševljeno dočekala kako bi se fotografisala sa njim! Naredno druženje sa fanovima, Samardžić je zakazao za 26. decembar čime će zaokružiti svoju ovogodišnju koncertnu priču u Beogradu. Podsetimo, prošle godine velikim nastupom u Sava Centru zaokružio je tri decenije od prvog koncerta na tom mestu.





Pop ikona specifičnog glasa, kao i uvek bio je velikodušan prema svojoj publici, te je sa svojim bendom i pratićem ženskim vokalima, Beograđanima poklonio repertoar sa preko 37 pesama, izvodeći od starta sve do jednog hitove: Posle duge veze, Kameleon, Ne spominji ljubav, Grlica, Zato kradem, Sve si mi naplatila, Nije moje da znam, Udala se moja crna draga, 9000.. Publika nije ostala imuna na pesme velikog pevača, pa je ubrzo cela Plava dvorana bila na nogama obe koncertne večeri!



Nije bilo lako Samardžiću da izabere pesme iz opusa koji uvek obećava. Nizale u se iz suženog izbora pesama i Zaustavite januar, Ljubavna adresa, Kafanska pevačica, Ne daj da te rade, Pokaži mi šta znaš, Sve je moje tvoje, Bezobrazno zelene, Dobar dan tugo, Slutim, Možda, Ljubavnik... dok su obožavaoci Samardžićeve muzike još jednom dokazali da znaju sve do jedne reči njegovih pesama, pevajući ih u glas zajedno sa njim.