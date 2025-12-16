Slušaj vest

Ljuba Aličić priznaje da najviše bakšiša zaradi na romskim veseljima, a nedavno je otkrio da se na jednoj svadbi dogodio incident na kom je bila povređena njegova koleginica Verica Šerifović.

– Moja prva svadba romska je bila u Italiji u Milanu. Bilo je to pre 35 godina. Bilo je tu svašta. Ja sam bio jedina zvezda tu. Jednom se desilo, mi pevamo svadbu kad usred svadbe sazna se da mlada nije nevina. Odjednom počnu da sevaju noževi i viljuške. Svi osakaćeni i fajront. Ja gledam mladoženju, a on sedi i razbija pivske flaše – ispričao je pevač, prenosi 24sedam.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Marko Karović

Pevač otkrio šok detalje romskih svadbi

To se desilo prvog dana, a svadba je trebalo da traje dva.

– Rekli su nam – odmah bežite u hotel, nema više svirke. Posle tri sata dolazi gazda i kaže: „Ljubo ustajte, mlada je nevina idemo da se veselimo- ispričao je Aličić koji tvrdi da niko od pevača ne odbija romske svadbe, upravo zbog enormnog bakšiša.

– Koliko je ko plaćen, to ne znam. Inače, najskuplja romska svadba je bila jedne godine u Francuskoj. Bila je tada Lepa Brena Šaban Šaulić… Bili su svi sa estrade. Tad su, doduše, bili franci, ali kad bi se sad prevelo u evre, cela svadba je bila oko tri miliona evra- kaže Aličić koji potom ističe da su romske svadbe na visokom nivou.

– Ti ljudi znaju da se vesele, daju veliki bakšiš. Takvih svadbi nema u Srbiji jer narod više ima novca po Italiji, Francuskoj, Austriji. Ja retko pevam svadbe po Srbiji. Retkost je da bude bogata u Srbiji– ispričao je Aličić, pa otkrio kroz šta su još rošle njegove koleginice i kolege.

– Moglo je jednom da se desi da fasujem, ali sam izbegao. Nisu mene gađali, nego nekog tamo, a ono samo proletelo pored mene. Sećam se da su jednom Vericu Šerifović pogodili pikslom u lice. Baš joj je bilo oteklo. Nadu Topčagić su terali da ljušti krompir i da pravi salatu. Rekli da mora. Jedva sam je spasao- pričao je Ljuba