Mlada pevačica Azra Husarkić polako "krči" svoj put ka zvezdanom nebu, a posle prvog dela albuma, danas je iznenadila svoju publiku.

Naime, ona se nedavno vratila u Ameriku, kada je i najavila da uveliko sprema drugi deo svog albuma prvenca "Jedan", međutim, predomislila se.

Vođena novoogdišnjom euforijom, Azra Husakrić je odlučila da iznenadi svoju publiku i danas objavi singl pesmu, narodnjak, u svom stilu.

Za pesmu "Sam, sam", snimila je i zanimljive kadrove, u kojima zgodni muškarac kupa zlatom u kadi, ali joj služi i zlatni napitak u šoljici.

 "Uh, ovo deluje svetski", "Bravo, vratila se svojim korenima", "Ovo nam je trebalo", samo su neki od komentara...

Kurir.rs

