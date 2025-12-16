Slušaj vest

Željko Mitrović već nekoliko nedelja je glavna tema medija zbog iznenadnih otkaza koje je počeo da deli svom timu. Sada se ponovo oglasio i otkrio nove planove.

- Mnogo me nervira ovaj Lemax, a verovatno ću da raspustim i komisiju za odabir mima meseca! Nije normalno da od 11 meseci Lemax dobije 10 puta prvu nagradu! - napisao je Željko Mitrović i dodelio mu dve koverte, a onda se obratio i komisiji.

- Držim koverte, ali ne znam ko me više nervira, da li komisija koja dodeljuje ove nagrade za mim meseca, ili Lemax koji, em me drnda, em moram da mu uručujem nagradu. Čak je osvojio koliko ja razumem od 11 meseci koji su prošli, 10 čak. Što je neki problem, ili sa mnom, ili sa Lemaxom ili sa komisijom, svakako ću utvrditi, ali svejedno protokolarno moram da čestitam, rekao je Mitrović.

Angažovao i nove direktore

Podsetimo, Teatar Odeon je ponovo počeo sa radom nakon što je nedavno vlasnik "Pinka" Željko Mitrović podelio otkaze.

- Vraćamo se našoj divnoj publici sa predstavom koju obožavate - "Pogledaj dom svoj anđele" po pesmama Riblje Čorbe. Ovo je jedan od zadnjih projekata na kome je sarađivao veliki Bora Đorđević i u koji je verovao da će osvojiti vaša srca, piše u opisu videa kojim je najavljen povratak.

Inače, nedavno je Željko Mitrović potpisivao ugovore sa novim direktorima, a među prvima je potpisao Marko Jovičić, kum Mirke Vasiljević, koji je ranije bio direktor Odeon teatra.