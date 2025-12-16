„Ljubav je ponovo u modi“ – nova muzička saradnja Orkestra Danijela, Vivo benda i Stefana Tomića
Orkestar Danijela, Vivo bend i Stefan Tomić udružili su snage u novoj muzičkoj saradnji i publici predstavili pesmu „Ljubav je ponovo u modi“, koja je već dostupna zajedno sa pratećim spotom. Reč je o remake-u numere objavljene pre nekoliko godina, a sada predstavljene u modernijem zvučnom i vizuelnom izdanju.
Do saradnje je došlo spontano, posle zajedničkog nastupa na kojem su muzičari osetili koliko njihova zajednička energija prija publici. Ta atmosfera preneta je i u novu verziju pesme, ljubavnu priču ispunjenu vedrinom, ludim ritmom koji tera na ples i prazničnim raspoloženjem.
„Ova saradnja nastala je potpuno prirodno. Posle jedne zajedničke svirke shvatili smo da delimo istu energiju i senzibilitet, i poželeli smo da to pretočimo u zajednički projekat. ‘Ljubav je ponovo u modi’ je pesma koja nosi radost i pozitivnu poruku, i verujem da će publika to prepoznati“, izjavila je Danijela.
Poseban pečat ovom remake-u daje Stefan Tomić, pevač Vivo benda, publici poznat i kao nekadašnji finalista muzičkog takmičenja, koji zajedno sa Orkestrom Danijele donosi novu, upečatljivu interpretaciju numere. Muziku i tekst potpisuje Ognjen Amidžić, dok je za aranžman zaslužan Studio 69, koji je pesmi dao savremen i prepoznatljiv zvuk.
U nastavku pogledajte spot i poslušajte pesmu „Ljubav je ponovo u modi“, i prepustite se atmosferi ove uspešne saradnje.