Orkestar Danijela, Vivo bend i Stefan Tomić udružili su snage u novoj muzičkoj saradnji i publici predstavili pesmu „Ljubav je ponovo u modi“, koja je već dostupna zajedno sa pratećim spotom. Reč je o remake-u numere objavljene pre nekoliko godina, a sada predstavljene u modernijem zvučnom i vizuelnom izdanju.

Do saradnje je došlo spontano, posle zajedničkog nastupa na kojem su muzičari osetili koliko njihova zajednička energija prija publici. Ta atmosfera preneta je i u novu verziju pesme, ljubavnu priču ispunjenu vedrinom, ludim ritmom koji tera na ples i prazničnim raspoloženjem.

„Ova saradnja nastala je potpuno prirodno. Posle jedne zajedničke svirke shvatili smo da delimo istu energiju i senzibilitet, i poželeli smo da to pretočimo u zajednički projekat. ‘Ljubav je ponovo u modi’ je pesma koja nosi radost i pozitivnu poruku, i verujem da će publika to prepoznati“, izjavila je Danijela.