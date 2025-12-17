Slušaj vest

Bivši pevač Bijelog dugmeta, Alen Islamović, jedan je od mnogih regionalnih pevača koji su promenili ime.

Naime, izvor blizak pevaču otkrio je da je njegovo pravo ime Alija.

Nećkao se

- Kad se dogodio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pevao, čelnici nekadašnjeg "Jugotona" došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidela. Menadžeri i članovi izdavačke kuće predložili su Aliji da počne koristiti umetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije hteo da menja svoje ime, ali je brzo popustio i poslušao njihov savet. Danas gotovo niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija jer on u javnosti o tome nikada nije hteo da priča - rekao je svojevremeno izvor.

Islamović je tek nekoliko godina kasnije konačno i potvrdio da je njegovo pravo ime Alija.

- Tačno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svetske zvezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju - izjavio je ranije pevač.

Inače, Islamović je rođen 1957. godine u Sokolcu nedaleko od Bihaća, a jednom prilikom otvoreno je i govorio o svom poreklu.

Poreklo

- U Novom Pazaru imam mnogo prijatelja, ali i deo porodice, ali se nikada nismo sreli. Otac mi je pričao da smo poreklom iz Sandžaka, a znam da u Novom Pazaru ima Islamovića koji tu dugo žive. Međutim, ni moj otac mi nije znao nešto detaljnije reći o svemu, osim da su nam preci odatle, što verujem da do sada ni niko od vas nije znao - pričao je Islamović.

Podsetimo, Alen je i uspešan biznismen, ima plantažu lešnika od koje odlično zarađuje.