Slušaj vest

Aco Pejović, koji će u najluđoj noći nastupati u Banjaluci, rekao je pred našim kamerama da će sve praznične dane provesti radno.

- Uvek kada radim, 31. decembar, 1, 2. i 3. januar, tu smo uvek moj bend i ja. Porodica ne ide sa mnom. Ja radim, cele godine imamo vremena da se družimo, a ovo su par dana kada je baš veliki tempo i ne možemo provesti to vreme zajedno. Naravno da bih najviše na svetu voleo da budem sa njima, ali mi to nadoknadimo za Božić - priča pevač.

Kako je istakao, trudi se da najbližima sve nadoknadi, pa će već u februaru spakovati kofere i sa suprugom i ćerkama otići na skijanje u Italiju.

- U ferbuaru idemo na skijanje u Italiju, a tada počinje i Olipijada, a ja skijam iste te staze, tako da, uživaćemo skroz - rekao je on, a na pitanje da li ći povesti i kolegu Đanija, koji je prošle godine imao nezgodu na skijanju, kada je polomio ključnu kost, pevač je rekao:

1/5 Vidi galeriju Aco Pejović sa suprugom Biljanom Foto: Nemanja Nikolić

- Mislim da on više neće stati na skije. Mi smo se prošle godine sličajno sreli na skijanju. On je došao na dva dana sa sinom. Dogovorili smo se da idemo zajedno da skijamo, oni su uzeli opremu, ali pošto su tek došli i nisu znali duge staze, odlučili su se da idu na tu lakšu, a ja sam sa ćerkom otišao na drugu stranu. U jednom trenutku me je zvao Đani, Hitna pomoć ga je ubacivala u auto. Baš mi je žao što mu se to dogodilo, ali mislim da je nespreman došao.

U jednom trenutku Aco Pejović se dotakao i uloge muškarca u porodici i otkrio kako stvari funkcionišu u njegovom domu.

- Muškarac treba da bude muškarac. To znači da treba da ima prvo poštovanje prema svojoj porodici, prema svojoj supruzi, da joj ukazuje poštovanje, poverenje... I dokazivanje da smo svi jedno, da stojimo jedni iza drugih u svim situacijama. Kad loše ide, oni su iza mene... Kad napravite takvu porodicu, to je planina, koja teško može da se pomeri - priča on.