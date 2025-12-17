Slušaj vest

Nino Rešić, koji je preminuo 18. oktobra 2007. u 43. godini života, privatnost je pokušavao da sakrije od medija, ali zbog velike popularnosti nije uspeo.

Pevač se ženio tri puta, a veliku medijsku pažnju privukao je njegov drugi brak sa pevačicom Sarom Marković, koja je na estradi nastupala samo kao Sara.

Okupila se estrada

Njih dvoje su se venčali 1996. godine, a svadba za 300 zvanica bila je organizovana u hotelu u Pokajnici kraj Smederevske Palanke.

 Tada se u medijima spekulisalo da je Nino u tom periodu promenio veru, krstio se kao Nikola, piše Grand, a pevač se sa svojom izabranicom venčao u pravoslavnoj crkvi. Nino je inače rođen kao Amir Rešić, ali je tokom veze sa Sarom promenio veru. Ipak, na kraju je sahranjen po muslimanskim običajima.

Sara Marković, druga supruga Nine Rešića Foto: Printksin/Youtube

Među zvanicama su na svadbi bile brojne poznate ličnosti, a samo od nekih su Dragana Mirković, Nela Bijanić sa tadašnjim suprugom, Živkica Miletić sa suprugom, Nada Topčagić, Snežana Đurišić i mnogi drugi koji su se potrudili da Ninovo slavlje dovedu do vrhunca.

Kum na venčanju bio je harmonikaš i član popularnog sastava „Južni vetar“ Perica Zdravković, a upravo on bio je jedan od najveselijih gostiju.

I mlada se latila mikrofona

Poseban lom na svadbi nastao je kada je zapevala Nada Topčagić koja se u jednom momentu zajedno sa mladencima popela na sto.

Hit pesma na svadbi bila je „Malo pomalo“, a pevalo se i „Hoću s tobom sinove“. Momenat koji je obeležio venčanje bio je taj kada je mlada Sara oko noge vezala plavu podvezicu, koju je Nino sa zadovoljstvom skinuo.

Nino Rešić
Nino Rešić Foto: Printscreen

U jednom mometu se i mlada, koja se takođe bavila pevanjem latila mikrofona, pa je za goste otpevala nekoliko pesama.

Na kraju večeri mladenci su isekli svadbenu tortu koja je napravljena na nekoliko spratova, a veselje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

