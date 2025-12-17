Slušaj vest

Nikola Grba, doskorašnji telohranitelj Ane Nikolić, rekao je za Kurir da je ona pokušala da ubode nožem svog partnera Gorana Ratkovića Raleta jer se dopisivao s Jelenom Karleušom. Prema njegovim rečima, pevačicu je obuzela neopisiva ljubomora zbog toga što je kompozitor pop zvezdi poslao glasovnu poruku.

- I dalje ne mogu da se načudim šta sam doživeo. Bilo je to oko dva sata ujutru u jednom hotelu u Beogradu na vodi. Najpre su se njih dvoje dogovorili da sednu da popričaju, da pokušaju da reše situaciju, a da ja budem s njima. Seli su i ništa nije ukazivalo da će biti loše, da će situacija otići u pogrešnom smeru. Međutim, ona je uzela Raletu telefon i videla dopisivanje s Jelenom Karleušom - započinje Grba.

Kaje se zbog saradnje

Prema njegovim rečima, njih dvojica su se obratili Karleuši pre nego što su se našli s Nikolićevom.

- To je bilo u jednom lokalu pre nego što smo našli sa Anom. Rale je tom prilikom upalio telefon i snimio glasovnu poruku, u kojoj sam ja rekao: "Evo, Jelena, pozdrav od jednog Crnogorca". Ništa više, to je bilo sve od dopisivanja s Jelenom. Ona je videla tu poruku i rekla: "A ljubavišeš s Jelenom Karleušom, e sad ću da ti j***m mater." Ustala je, uzela nož i viljušku i krenula da ga ubode u vrat. Ja sam skočio i spasao tu Raleta, uhvatio sam je za ruku i odmaknuo sam je od njega. To je nju iznerviralo. Rekla mi je: "M'rš za Crnu Goru! Ja te plaćam, treba njega da prebiješ." Naravno, tu je zafrljačila Raletov telefon i slomila ga. Došao je recepcioner i obratio se njoj da se smiri zbog ostalih gostiju, rekao da će zvati policiju i da napustimo hotel.

Grba se pre neki dan vratio za rodnu Crnu Goru s gorkim iskustvom.

- Eto, tu je htela da naudi Raletu zbog Jelene Karleuše. Ne mogu sebi da oprostim što nisam poslušao prijateljicu koja mi je rekla da nikakve dogovore s njom ne pravim. Nisam je poslušao iz sažaljenja i evo kako je ispalo. Ona mi je lepo rekla, upozorila me jer je u Pazaru videla njeno ponašanje, ali meni je bilo žao i ostao sam. Sam sam kriv za to. Ne mogu da verujem da postoji takva osoba poput nje. Ovo je za mene najgore poslovno iskustvo koje sam doživeo. Ovakvo ponašanje, prevare, intrige nisam video u životu - poručuje Grba.

Nikolićeva se ni juče nije javljala na naše pozive.

Podsetimo, u prvom delu intervjua za Kurir, koji je juče objavljen, Grba je ispričao kako je počeo da sarađuje s Nikolićevom, tvrdeći da je ona u dugovima

- Sa Anom sam ugovorio platu od 2.500 evra. Trebalo je da odsednem u hotelu koji će ona platiti tri dana, dok se ne obezbedi stan. Dala je 100 evra kaparu, ali nakon toga hotel nije bio plaćen i izbačen sam. Sam sam morao da podmirim troškove - pričao on.

O Ratkoviću je imao samo reči hvale.

- Taj čovek trpi ozbiljno maltretiranje od Ane. Da nije bilo njegove pomoći, ostao bih bez smeštaja i bez ikakvih sredstava. Rale i njegova porodica su me primili korektno i ljudski. On vraća Anine dugove i mesečno joj daje 25.000 evra. Dešavalo se da Ana ugovori nastupe, uzme novac unapred, a onda se ne pojavi. Tako je otkazan i nastup zakazan za 12. decembar u Splitu, Rale je morao da vraća novac organizatorima - tvrdi Nikola.

