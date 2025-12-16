Slušaj vest

Voditelj Milan Milošević poznat je po tome da vodi računa o svom izgledu, pa redovno posećuje kozmetičke salone i posebnu pažnju posvećuje nezi lica. Ovog puta podelio je snimak kojim je pokazao da želi da kraj godine dočeka sa osveženim i negovanim izgledom.

Milan je ležao na kozmetičkom stolu u završnoj fazi tretmana, iskoristivši trenutak da se obrati pratiocima. Na licu je imao hidratantnu masku koja doprinosi svežem izgledu kože.

- Da se malo osvežim pred Novu godinu, videćete kako ću da blistam - istakao je on.

Milan Milošević Foto: Printscreen Instagram

Milan Milošević 15 godina čekao da prepravi tetovažu

Voditelj je ovog leta napravio i promenu kada je reč o tetovaži na vratu koju je nosio dugi niz godina. Iako mu se stari motiv više nije dopadao i bio je izbledeo, Milošević nije želeo lasersko uklanjanje.

Nakon čak 15 godina odlučio je da postojeću tetovažu prepravi novim dizajnom, zbog čega je posetio tatu studio. Na mestu starih zvezdica sada se nalaze anđeoska krila sa zlatnom krunom.

Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

- Prepravio sam zvezdice koje sam uradio pre 15 godina sa dve drugarice u pijanom stanju. Iskreno, godinama sam planirao šta i kako i sad sam realizovao tačno šta sam želeo. Ova tetovaža predstavlja moj život, ko želi da shvati, shvatiće - rekao je Milan Milošević.

Kurir.rs

