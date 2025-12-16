Slušaj vest

Poznata voditeljka Lea Kiš važi za osobu koja ne skida osmeh sa lica, te malo ko može da predpostavi da je u prošlosti doživela veliku tugu.

Ona ima ćerku Saru koja je krenula maminim stopama, a nažalost, 1999. godine, tokom bombardovanja, izgubila je bebu.

Lea se prisetila velike tragedije kada je šesnaestoro njenih kolega stradalo, ona je bila na RTS, upisala se, vratila kući i čula šta se dogodilo.

- To je bilo zaista strašno i sama pomisao na to, evo i dan danas me čini jako anksioznom, neugodno se osećam. Daj Bože da se nikada više ne ponove takve situacije. Daj Bože da u našoj profesiji ne postoje više takve podele i da se nikada ne desi neko zlo zbog toga što je neko i nekada nešto ranije i drugačije razmišljao. Nažalost, to se desilo kako se desilo. Ja sam u tom trenutku čekala drugu bebu. Nažalost, izgubila sam tu bebu. Posle toga sam imala tešku operaciju. Zaista sam jedva ostala živa u tom bombardovanju. Dva puta su se borili za moj život. Preživela sam. Oporavak je trajao dugo. I ono što mogu da Vam kažem, a da se ne rasplačem, a to je da, ovako i dan danas sebe vidim pod sirenama, kako vodim Saru za ruku, kako znam da mi nije ostalo puno vremena, ali samo pod tim bombama želim da smestim negde - pričala je ona.

"Trudnoća nije išla u dobrom smeru"

Ona se prisetila i kada je otišla na ginekološku intervenciju.

- Ja sam dva, tri dana pre nego što se desila tragedija na TV Beograd, nažalost primetila da nešto nije u redu. Intuitivno, a i naravno, s obzirom da sam već Saru rodila, videla sam da trudnoća ne ide u nekom dobrom smeru i saznala sam da ja imam vanmateričnu trudnoću. S obzirom na to da je bilo takvo vreme kakvo je bilo, zakazali su mi hiruršku intervenciju za dva dana. Ja sam otišla u RTS, upisala se i čekala tih dva dana da se to odradi na najbezbolniji način - kaže Lea.

Kurir.rs/Blic

