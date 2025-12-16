Slušaj vest

Fitnes instruktorka i bivša rijaliti učesnica Ljuba Pantović progovorila je teškom periodu svog života i tom prilikom iznela detalje odnosa sa bivšim suprugom Karađorđem Subotićem sa kojim je dobila ćerku Aleksandru.

Ljuba je ispričala da je on bio nasilan prema njoj, i da ga je nakon toga odmah napustila.

- Napustila Karađorđa kada me je gurnuo niz stepenice sa decom u rukama, da padnem da polomim vrat... Nikad se nisam vratila i nikada više nikakav kompromis nije mogao da postoji. Ti si mene gurnuo sa decom, niz stepenice... - rekla je Ljuba u "Šok toku".

"Majka je htela da prekinem trudnoću, imala sam 16 godina"

Ona se dotakla smrti oca i istakla koliko joj nedostaje, a onda spomenula i svoju majku sa kojom nije u dobrim odnosima.

- Užasno teško sam podnela očevu smrt i dan danas je podnosim teško... Moja majka je odvratan čovek, užasno loš. Ona mene mrzi. Kada sam bila trudna, ona mi je pet puta zakazivala prekid trudnoće i ja sam bežala svaki put od kuće. Ona me je užasno povredila i to se pogodilo da sam ja procenila da ja mogu sa Karađorđem da pobegnem od svog života, eto to je pravo objašnjenje te priče - priča Ljuba i nastavlja:

- Ko ima normalnu porodicu, rekao bi mu: "Ljubo, imaš 16 godina, trudna si, treba da ideš u školu...Možda on nije momak za tebe, hajde da sednemo da pričamo..." Milion i jedna varijanta ima. ja sam stvarno bila u teškom psihičkom stanju...

Važi za najzgodniju baku

Podsetimo, Ljuba gazi petu deceniju, ima dve ćerke, a mnogi je nazivaju najzodnijom bakom u Srbiji.

Majka Aleksandre Subotić izvajano telo često eksponira na Instagramu gde dobija komplimente kako od muškaraca, tako i od žena. Njene provokativne fotografije često privlače dosta pažnje i izazivaju lavinu komentara, posebno zbog činjenice da iza sebe ima dva porođaja.

Često se spekulisalo o tome da li je i šta je Ljuba Pantović radila na sebi, a ona je nedavno istakla da osim grudi i kapaka ništa nije radila i da je sve rezultat napornih treninga i zdrave ishrane.

