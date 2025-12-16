Slušaj vest

Valentina Matić (20), takmičarka iz tima Dare Bubamare, i Nina Nikolić (17) iz Niša, iz tima Đorđa Davida, našle su u duelu muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, a samo jedna je odnela pobedu, dok se druga plasirala u baraž.

Dara se protiv Đorđa borila pesmama „Moje si nebo“ i „Gljiva ludara“, koje je izvela njena takmičarka, dok je roker za svoju kandidatkinju izabrao numere „Kesten“ i „Sitnije, Cile, sitnije“.

Iako su se obe potrudle da naprave performans, na kraju je rezultat bio 5:4 za Valentinu, što je najviše usrećilo njenu mentorku.

Žiri nije mnogo želeo da komentariše ovaj duel, budući da su mnogi smatrali da su izjednačeni.

- Valentina, prva pesma top, čista desetka. Nisam očekivao takvu tehniku, veliki si potencijal. A za Ninu mi je žao što nije dobila peti glas. Nije pesma ‘Sitnije, Cile, sitnije’ laka pesma. Devojke, svaka čast– poručio im je Keba.

Ceca je glasala za obe, a zatim dodala da je trebalo da budu egal u broju glasova.

- Obe su se trudile, pogotovo oko perfomansa. Moja Nišijka je imala problem sa haljinom, mučila se sve vreme sa šlepom. Mislim da je Mili mogao da ti da taj peti glas – rekla je Ceca.

Ana Bekuta je dodala da su obe kandidatkinje razdrmale i razgalile žiri, a zatim poručila:

- Kad smo već glasali za Valentinu, trebalo je i za tebe.

I dok se većina članova žirija složila da su takmičarke bile izjednačene, Aleksandar Milić Mili je istakao da iako su odlične, ne zaslužuju isti broj glasova.

–Niko nije za pet, ali prva pesma Valentinina je bila za direktan prolazk. Inače ste sličan potencijal- rekao je Mili.

Snežana Đurišić složila se da su obe bile ujednačene, ali je takođe dodala da je Valentina otpevala maestralno prvu pesmu. Za drugu numeru je rekla da je fijasko.

Dara je istakla da je kao mentor jako srećna i zadovoljna i zahvalila se kolegama na savetima.

Ipak, Đorđe David osetio se poraženo i priznao je da je bio pod pritiskom.

- Mislim da je ova pozicija stresna. Jako je stresno stajati pored kandidata i čekati. To je borba, ali prihvatam to sportski. Čestitam Dari i njenoj takmičarki- poručio je roker na kraju.

Kurir.rs/Grand

