Pevačica Neda Ukraden i dan danas je fatalna žena. Neda je samo sa dvojim muškaraca želela sve, porodicu, brak i decu.

Neda je u svojoj autobiografiji priznala da je čuvenog doktora Momu Jakovljevića ludo volela. Bili su mladi, lepi, sveže razvedeni. Strasti su sevnule na prvu, a onaj osećaj da se oduvek poznaju, bio je nit koja ih je u trenutku povezala.

- Mog zgodnog, šarmatnog Beograđanina upoznala sam na muzičko-modnoj fešti u Makedoniji, gde smo oboje nastupili, on kao maneken, ja kao pevačica. Bili smo skoro istih godina, s propalim brakovima iza sebe. Osim što je bio uspešan maneken, završio je medicinu i radio kao lekar. Stanovao je s roditeljima i mlađim bratom u jednoj lepoj staroj zgradi u poznatoj dorćolskoj ulici - pisala je pevačica.

Ljubav je bila jača od daljine

Nakon što joj je pomogao, oko bolesnog muzičara, Neda je otputovala u Sarajevo, ali daljina ih nije razdvojila.

- Kako smo nas dvoje uspeli, i pored fizičke razdvojenosti i paralelnih nepodudaranih profesija, tako brzo razviti ljubav i doći do priče o braku, ni sama ne znam. Počeli smo u proleće, nastavili preko leta i dočekali jesen s već ozbiljnom pričom o zajedničkom životu. Bili smo zreli, slobodni i zaljubljeni. Obožavala sam da budem ne samo pevačica nego i njegova "obična" devojka, da s njegovom mamom idem na pijacu, da spremam ručak, neke moje specijalitete, što je nju posebno oduševljavalo. Jedino zbog čega sam tugovala je to što moja ćerka nije bila sa mnom u Beogradu - otkrila je Ukradenova, koja je posle nekoliko meseci veze doktora Jakovljevića pozvala kod sebe u Sarajevo da se upozna s njenim roditeljima i ćerkom.

Momu je Nedina ćerka lepo prihvatila, što je bilo presudno da podignu vezu na viši nivo.

- Veza nam je ušla u ozbiljnu fazu 1987. godine, kada sam se prijavila kod njega, na njegovu kućnu adresu, i postala Beograđanka. Kao par smo svima zapali za oko, pa smo slušali razne priče. Mnogi su radili na tome da nas rastave - napisala je Neda Ukraden.

Nakon turneje u Kanadi, umesto svadbe usledio je raskid.

Polazak u školu, njene mezimice, značio je bitnu odluku i mnoga pitanja su se otvorila.

- Dobro sam znala da preseljenje, promena sredine, škole, jezika, život bez bake, dede, oca, familije, nije opcija na koju će moja ćerka pristati. U jedno sam bila sigurna - nisam želela da ona zbog mene i moje odluke pati. Zato sam odabrala da ja patim. I patila sam, dugo, dugo - otkrila je Neda razlog kraja velike ljubavi.

Sudbina ih spojila 30 godina kasnije

Neda je napisala i da je upravo Jakovljević dosta pomogao kada je bila u pitanju trudnoća njene naslednice.

- Šta je život i kako promeša karte - 30 godina kasnije, baš on je, kao lekar, mojoj ćerki mnogo pomogao da sretno iznese trudnoću s trećim detetom i na svet donese mog divnog unuka, koji se rodio baš u bolnici u kojoj on radi - napisala je Neda.

Pevačica Neda Ukraden svojevremeno je govorila o bivšem suprugu i ocu njene ćerke Milanu Bilbiji.

Neda Ukraden je, naime, nakon razvoda mužu ostavila stan, a kako je isticala ostali su u dobrim odnosima i nakon rastanka.

- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom, rekla je ranije Neda Ukraden.

- Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan. Ono što sam pisala o muškarcima koje sam volela nikako nije uvredljivo. Zapravo, sve su to bile prave ljubavi, niko tu nikoga nije molio za ljubav, rekla je pevačica za "Grand Online" nakon što je izdala knjigu.

