Rijaliti učesnik Andrej Savković (18) progovorio je o bebi koju očekuje sa suprugom Vanjom, od koje se trenutno razvodi.

Andrej se oženio dvadeset godina starijom Vanjom, sa kojom čeka devojčicu. Iako je njihov brak od samog početka bio turbulentan i svega osam dana nakon svadbe govorilo se o raskidu, par je sada definitivno doneo odluku da stavi tačku na svoj ljubavni odnos.

Savković ističe da mu se život potpuno promenio nakon učešća u rijalitiju „Elita“, u koji je ušao kao maloletan. Trenutno živi i radi u Nemačkoj, ali, kako navodi, sa suprugom nije uspeo da pronađe mirnu luku. Dodatnu sumnju u njihov odnos izazvale su poruke koje je nedavno dobio, a zbog kojih veruje da je Vanja započela romansu sa bivšim učesnikom „Elite“.

"Ona je već krenula da traži novog tatu za dete"

- Živim u Nemačkoj gde i radim, tako da živim na relaciji Minhen, Derventa i Beograd. Dosta sam se smirio tako da mi se ništa zanimljivo ne dešava. Čekam devojčicu, a moram da otkrijem što se tiče supruge, razvod je u toku. Trenutno nismo ni u kakvom odnosu i to nije nešto što ja želim, već to ona želi. Ona je već krenula da traži novog tatu za dete pošto sam video da se muva sa Luletom Bahanilijom, inače on je i moj prijatelj. Vidimo svi da ona prati samo njega na Instagramu, a kasnije sam dobio poruke kako se muvaju. Ne znam čime sam sve ovo zaslužio i želim da kroz određen period steknemo normalan odnos jer čekamo zajedno dete i moje dete je meni najbitnije na svetu, a oni me ne zanimaju - priča Andrej za „Blic“ i otkriva kako je izgledao njihov brak.

- Mi smo imali super odnos i naš brak je bio odličan, ali dešavale su se neke stvari i sa moje i sa njene strane je bilo previše ljubomore i to je prešlo u toksičnost. Odlučio sam da se razvedem, jer smo počeli previše da se svađamo i ne mogu to da podnesem. Nije razlog njena trudnoća, već su svađe bile i pre, a ne želim da dete kasnije sluša kako se mama i tata svađaju. Nije došlo ni do kakve prevare, kako se komentariše.

Savković ističe da će se ceo proces odvijati sudskim putem.

- Brinem se kako će sve biti, jer najbitnije je da se oko svega lepo dogovorimo, bilo to sudski ili van suda. Bitno mi je samo da dobijem priliku, jer nisam uradio ništa loše. Pokušaće da mi oduzme dete, jer mi je pretila i porukama, kako će da mi zabrani prilazak njoj i detetu i kako će da se bori za potpuno starateljstvo. Videćemo kako će biti dalje, ali boriću se da imamo jednak pristup detetu - kaže on.

Ljubomora

Podsetimo, Savković je nedavno istakao da se razvodi zbog ljubomore.

- Istina je, razveli smo se. Razlog je njena ljubomora koja već prelazi u patologiju što je nešto nenormalno. Juče sam izludeo što mi je merila vreme od prodavnice do kuće, kasnio sam puna tri minuta i posle toga me je nenormalno napala. Nakon toga smo se svađali i mirili, a sinoć smo se ponovo pokačili, a ona je došla u pet ujutru u dnevni boravak gde sam ja spavao i napala me. - Postavila mi je ultimatum da biram između najboljeg prijatelja i nje gde sam rekao da mi je najbolji prijatelj na prvom mestu, pa onda deset praznih mesta i tek onda ona. Niko nije mogao da uskrati druženje sa njim, znam ga od pete godine, uvek je bio uz mene u svakom periodu mog života i kad je bilo dobro i kad je bilo loše - ispričao je Andrejnsvojevremeno.

