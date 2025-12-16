Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić, pre ulaska u "Elitu 9", kako prenose mediji, napravio je plan kako da uništi bivšu devojku, starletu Staniju Dobrojević, ako krene javno da ga ponižava.

Nakon što je imao intimne odnose sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić u "Eliti 9", Asmin Durdžić je izjavio da bi se vratio Staniji, ne znajući da njegov otac i ona vode javni rat u medijima zbog novca.

Međutim, Asmin je navodno skovao plan pre ulaska u rijaliti i ostavio svom prijatelju intiman snimak sa Stanijom, uz poruku da ga pusti u javnost ukoliko Dobrojevićeva krene javno da ga ponižava ili iznosi prljav veš iz njihove veze.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

Snimak je, po svemu sudeći, dospeo u pogrešne ruke, nakon čega je krenulo njegovo širenje, iako Asmin prijatelju nije dao jasan znak da ga pusti u etar.

- Staniju bi to dokosurilo. Nakon svega što je preživela uz Asmina, od javnih poniženja, do etikete ljubavnice, napada, ljubomornih scena, konačno se oseća oslobođeno. Za sve ove godine, nikada joj se nijedan partner nije tako svetio, ako dođe do toga, biće jasno od koga je sve krenulo. Čula sam da se nešto kuva i da je to ostavio prijatelju - kaže izvor blizak starleti.

"Ljubav im je od starta bila osuđena na propast"

Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, otkrio je kada je shvatio da Stanija Dobrojević nema čista osećanja prema njegovom sinu.

- Podržavao sam ih jer su bili lep par, a imali su jedan težak period. Njihova ljubav je u samom startu bila osuđena na propast jer je u tom periodu počela Elita 7. Shvatio sam da tu i nije neka ljubav jer sam slušao njihove telefonske razgovore. Pa kakva ljubav, ona dolazi u svoj stan u Srbiji, a on ide kod nje i spava u hotelu. Pa nije ona baš nevina devojka, tako se ponašalo kad sam ja bio momak - otkrio je i nastavio:

1/15 Vidi galeriju Stanija Dobrojević svojevremeno je ponizila svog bivšeg dečka Vladimira Tomovića Foto: Printscreen/Instagram

- Moja podrška Staniji prestaje kad je ona počela sa izjavama tipa: "Na čekanju, nek se bori za ljubav, na blokadi i slično". Međutim, kad je Asmin ušao u "Elitu" njene izjave su potvrdile svaku moju sumnju. Dobila je 20.000 evra kad je Asmin ušao, a pre ulaska je imao ogromne troškove na četiri pošiljke iz Kine. Poslednje dane pre "Elite" je izgubio terajući te pakete po Evropi, njoj je dao 20.000 evra, a ona nije našla za shodno da mu kupi neku garderobu. S druge strane, novac nije razlog mog odnosa prema njoj, već izjave da se konačno rešila psihića i da se boji da će je proganjati. Samo za jedan mesec potrošili su oko 100.000 evra u Majamiju, tad nije bio psihić. Uostalom, svakog meseca je slao različite sume novca, te je tada trebala da uoči da je čovek psiho i da ne treba tako da ga iskorištava - tvrdi Durdžić.

kurir.rs/informer

