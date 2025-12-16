Slušaj vest

Pevač Rade Jorović govorio je o penziji koju prima, ali i o životu daleko od očiju javnosti.

U medijima je nedavno odjeknula vest da ima penziju od 28.000 dinara, a Rade se osvrnuo na tu temu.

"Preživljavam"

Imam penziju koju sam uplaćivao. Malo sam uplaćivao tokom godina i sada mi je i mala penzija, ali je sve u redu - preživljavam. Malo kapne od autorskih prava, malo od izvođačkog prava, neka tezgica bude i sasvim je dovoljno - rekao je, otkrivši da se vratio životu na selu.

- Rođen sam u jednom selu nadomak Guče, pa sam većinom tamo i održavam imanje, pošto skoro da ljudi više nema gore. Ne izbegavam medije, samo ja više volim da pevam, nego da pričam, ali bolje prolaze ovi koji pričaju - istakao je Rade, pa otkrio i da li i dalje nastupa.

- Radi se hvala Bogu, sasvim solidno. Nekada je bilo više posla, ali nam je više i trebalo. Međutim, kada sam shvatio da ne mogu da zaradim koliko mi treba, jer mi sve više i više treba, onda sam stao i lagano. Voleo sam da imam karijeru između Tozovca i Dobrivoja Topalovića, tako da sam uspeo i mnogo sam zadovoljan.

Kolegama udario zabranu

Na estradi se u poslednje vreme vodi polemika oko snimanja kavera, a Rade je istakao da ne dozvoljava kolegama da izvode njegove pesme.

- Znate šta, to je diskutabilna tema. Zamolio bih sve kolege da moje pesme ne diraju, to ima sve svoje zašto. Koliko su mi vredna deca u kući, toliko su mi vredne i moje pesme koje sam snimio, svaka ima deo moje duše i svaka je koštala na neki način. Prema tome, to je moje delo i sutra treba da ostavim u nasledstvo svojima. Nisam gradio karijeru da bih izdržavao neku drugu decu. Pomagao jesam kroz humanitarni rad, ali da neko peva moju pesmu koja je hit, za koju samo ja znam kako je postala hit, to je moja stvar i kraj. Nažalost, niko više ne uči pesme originalne, nego slušaju nekog pevača, pa pevaju pesmu po njemu, a to nije dobro, da mi dodaju neke trilere! Pa Šaban bi dodao taj triler da je tamo trebao da bude, ne mora niko sada da ga doda. Praktično oni prepravljaju malo pesmu, ali nisu ni pevači krivi, već saradnici koji uzimaju velike pare - rekao je pevač, a potom prokomentarisao izjave mlađih kolega da oni „oživljavaju“ stare hitove.

- Ne treba, moje pesme nemoj niko da oživljava. Nemojte, molim vas, imate druge pesme ili neka kupite sebi pesmu, pa napravite hit i dođite da vam čestitam.

Priznao je i da je reagovao kada je neko od mlađih kolega presnimio njegovu pesmu za kaver.

- Desilo se, ja sam odmah zamolio da se pesma skine i oni su to uvažili, tako da smo čisti. Postoji izvođačko pravo, a ja sam u tom odboru.. Pokušali su neki da mi kažu šta je izvođačko pravo, a ja sam im lepo objasnio sve momački - zaključio je pevač narodne muzike.

