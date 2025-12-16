Slušaj vest

Pevač Joca Stefanović sreću je pronašao kraj pet godina starije koleginice Ive Bojanović koju je verio u junu ove godine. Iva je u drugom stanju, a sa pevačem čeka prvo dete.

Iva iza sebe ima brak u kom je dobila dvoje dece, a koji je okončala zbog prevare. Iva je svojevremeno ispričala da je bivši muž varao sa najboljom drugaricom i to dok je bila u drugom stanju.

1/5 Vidi galeriju Joca Stefanović je u vezi sa pevačicom Ivom Bojanović Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Suprug me je prevario dok sam bila u drugom stanju. Verujem da nisam jedina žena koja je prevarena, a da je bila u drugom stanju, razlika između mene i tih žena je možda samo to što sam se ja lično suočila sa tim. Ne bih zalazila u detalje, reći ću samo da mi je bila jedna od najboljih drugarica - rekla je Iva tada, pa je dodala:

- Tačno, moja najbolja drugarica je bila sa mojim suprugom i to se desilo u mom stanu. Ne bih o tim detaljima, jer sam ja tada bila trudna, a pre samo par meseci, ja tu devojku nisam videla 15 godina, evo koliko moja ćerka sada ima godina, bila sam ispred zgrade, ja vidim u taksiju, plava devojka trudna prolazi, prošla je pored mene i moje dece, u tom momentu je ona trudna, prošla je pored osobe, koja je dete nosila dok je ona bila sa mojim mužem - ispričala je pevačica za "Hype".

Evo u kakvom su odnosu Joca i njena deca

1/6 Vidi galeriju Joca Stefanović Foto: Kurir Televizija, Kurir

Joca i Iva stalno ističu kako se lepo slažu, a nedavno je pevač progovorio o njenoj deci, koje je dobila iz odnosa sa prethodnim partnerom.

"To jesu moja deca, ja sam ih istinski prihvatio kao svoju, oni mene zovu ćale, iako imaju svog biološkog oca. To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta. Ljudi koji gledaju to i nešto im smeta, žao mi je, ali to je moj izbor, nemojte da gledate. Shvatio sam da je ona jedina žena koja mene tera napred, uvek gleda da sam ja taj koji će da bude ispred nje i da zaštiti porodicu i nju. Ona je imala neka iskustva koja nisu bila dobra, ja sam to podneo kao muškarac" - pričao je Joca.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: