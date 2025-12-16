Slušaj vest

Svi su se složili u jednom, da Ilda ulazi u novo poglavlje, novo doba.

1/11 Vidi galeriju Ilda Šaulić Foto: Miloš Nadaždin

Ilda se sada oglasila videom na društvenim mrežama, prekinula je ilegalu, ali je i dalje ostala misteriozna.

Budite sa Ildom u četvrtak, 18. decembra, na njenom Instagram i TikToku u 18 sati. Ekskluzivno i do sada nikada viđeno.

O čemu se radi, pogledajte u videu ispod:

Kurir.rs

Ilda i Goca Šaulić otkrile da li je neko od kolega odbio gostovanje na koncertu u Šabanovu čast: