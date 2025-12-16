Slušaj vest

Koncert „Duša Balkana“, Šejle Zonić i Princa, otvoren je na spektakularan i izuzetno emotivan način, ostavivši publiku u mts Dvorani bez daha. Veče je započela Šejla Zonić, koja se iznenada pojavila na balkonu, izazvavši gromoglasne ovacije. Prvi taktovi pesme „Što te nema“ ispunili su dvoranu, a njena snažna i emotivna interpretacija odmah je uspostavila posebnu vezu sa publikom.

Nakon nje, na scenu je stupio Princ, koji je dirljivo izveo pesmu „Ne kuni me, majko“, još jednom potvrdivši zašto važi za jednog od najautentičnijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Poseban trenutak večeri usledio je kada su Šejla Zonić i Princ zajedno zapevali svoju duetsku pesmu „Paučina“. Publika je od prvog do poslednjeg stiha pevala jednoglasno, pretvorivši mts Dvoranu u veliki hor i stvorivši energiju koja se dugo pamti.

Šejla Zonić je oduševila i vizuelno — pojavila se u elegantnoj crnoj haljini koja joj je stajala kao salivena, naglašavajući njenu harizmu i scenski nastup.

Princ je, kao i uvek, bio besprekoran, stilski odmeren i upečatljiv, ostavljajući utisak vrhunskog profesionalca.

