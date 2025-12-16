Slušaj vest

Bivši fudbaler Vujadin Savić juče je došao na proslavu kod Marka Gobeljića i Katarine Grujić, što je ujedno bilo i njegovo prvo javno pojavljivanje nakon što je transrodnu osobu A.K. prijavio za ucenu.

Vujadin Savić je pre nekoliko godina govorio o zajedničkim avanturama i druženjima, te priznao da je Gobelja svojevremeno stalno spavao kod njega kući što Mirki nije smetalo.

- Verujte mi da nije prošao dan, a da nas minimum četvorica, ili petorica ne bismo proveli zajedno! Svaki put posle treninga, išlo smo na piće, ručak ili večeru! Pa, kod mene u kući je svaki drugi dan spavao neko od saigrača! Gobelja, koliko je bio kod mene, bilo bi mu pametnije da nije plaćao kiriju - kroz smeh je tada rekao Vujadin i dodao:

- On, ali i svi ostali moju Mirku su zvali "kevo", Mirki to nije smetalo, svaki dan nam je spremala klopu, a i prala mnogima veš jer su se bukvalno preselili kod nas u kuću. I to su bili Gardisti, nismo se razdvajali! I uvek neko loženje, pevanje Zvezdinih pesama! To mi sada najviše nedostaje! Što nisam u Srbiji da budem sa njima!

"Toj porodici treba mir"

Podsetimo, pevačica Katarina Grujić pojavila se nedavno na jednom događaju u Beogradu, a novinari su je pitali o situaciji koja je zadesila Vujadina Savića i Mirku Vasiljević.

Na pitanje da li se čula sa njima, pevačica je rekla:

- Čula sam se sa svima sa kojima treba da se čujem. O takvoj temi prosto neću javno govoriti. Oni imaju moju punu podršku, do kraja života. Toj porodici treba mir, što više komentarišemu tu privatnu temu, sve se ide dalje - rekla je Katarina Grujić, pa dodala:

- Mene i Marka su uplitali u to na društvenim mrežama sa montažama? Ne znam, stvarno nisam videla to, mene niko u to nije uplitao - istakla je pevačica.

