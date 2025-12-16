Slušaj vest

Bivši fudbaler Vujadin Savić juče je došao na proslavu kod Marka Gobeljića i Katarine Grujić, što je ujedno bilo i njegovo prvo javno pojavljivanje nakon što je transrodnu osobu A.K. prijavio za ucenu.

Vujadin Savić je pre nekoliko godina govorio o zajedničkim avanturama i druženjima, te priznao da je Gobelja svojevremeno stalno spavao kod njega kući što Mirki nije smetalo.

Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Julien de Rosa/EPA

- Verujte mi da nije prošao dan, a da nas minimum četvorica, ili petorica ne bismo proveli zajedno! Svaki put posle treninga, išlo smo na piće, ručak ili večeru! Pa, kod mene u kući je svaki drugi dan spavao neko od saigrača! Gobelja, koliko je bio kod mene, bilo bi mu pametnije da nije plaćao kiriju - kroz smeh je tada rekao Vujadin i dodao:

- On, ali i svi ostali moju Mirku su zvali "kevo", Mirki to nije smetalo, svaki dan nam je spremala klopu, a i prala mnogima veš jer su se bukvalno preselili kod nas u kuću. I to su bili Gardisti, nismo se razdvajali! I uvek neko loženje, pevanje Zvezdinih pesama! To mi sada najviše nedostaje! Što nisam u Srbiji da budem sa njima!

"Toj porodici treba mir"

Podsetimo, pevačica Katarina Grujić pojavila se nedavno na jednom događaju u Beogradu, a novinari su je pitali o situaciji koja je zadesila Vujadina Savića i Mirku Vasiljević.

Na pitanje da li se čula sa njima, pevačica je rekla:

Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

- Čula sam se sa svima sa kojima treba da se čujem. O takvoj temi prosto neću javno govoriti. Oni imaju moju punu podršku, do kraja života. Toj porodici treba mir, što više komentarišemu tu privatnu temu, sve se ide dalje - rekla je Katarina Grujić, pa dodala:

- Mene i Marka su uplitali u to na društvenim mrežama sa montažama? Ne znam, stvarno nisam videla to, mene niko u to nije uplitao - istakla je pevačica.

Ne propustiteStarsMIRKA I VUJADIN SAVIĆ ZAJEDNO NA SLAVLJU: Nakon drame glumica u korsetu i sa golim ramenima - sve oči bile uprte u njih (FOTO)
Mirka Vasiljević i Vujadin Savić
StarsSPEKTAKL ZA NASLEDNICU! Prve slike sa rođendana Kaće Grujić i Marka Gobeljića na kojem se pojavio Vujadin Savić, torta na 5 spratova raspametila goste
polozena.jpg
StarsPRVA FOTOGRAFIJA VUJADINA SAVIĆA NAKON DRAME! Bivši fudbaler u javnosti, došao kod njih na privatno slavlje, evo kako se ponaša (FOTO)
savic06 News1 Zorana Jevtic.jpg
StarsU AFERU A. K. UMEŠAN POLITIČAR IZ REPUBLIKE SRPSKE Policija pronašla dokaze, tvrde da postoji snimak
A. K. Političar

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP572 Izvor: Kurir TV