Na večerašnjem koncertu popularnog pevača Saše Kovačevića, koji se održava u Sava Centru, okupila se gotovo cela domaća estrada. Ovaj nastup ima posebnu težinu, budući da je Saša poslednji put održao solistički koncert u ovom prostoru još 2011. godine, a večeras se, nakon više od decenije, ponovo pojavio pred beogradskom publikom.

Među prvima se pojavila njegova verenica Zorana Tasovac, koja je iz prvog reda, sa osmehom i ponosom, pružala Saši podršku.

Osim nje, na koncert je stigla i Dejana Živković, u koju su sve oči bile uprte. Makenekenka je za ovu priliku odabrala crnu, čipkastu haljini, koja je više otkrivala nego pokrivala, ostavljajući snažan utisak na prisutne.

Na večerašnjem koncertu popularnog pevača Saše Kovačevića, koji se održava u Sava Centru, sjatilo se pola estrade Foto: Damir Derviašagić

U publici je viđena i muzička zvezda Aleksandra Prijović, koja je za ovu priliku odabrala upečatljiv stajling, crnu jaknu uparila je sa crnom Šanel torbom i širokim farmericama. Sličan modni izraz imala je i Aleksandra Radović, koja je nosila gotovo identičan model farmerki, ali ih je, za razliku od Prijovićke, iskombinovala sa efektno crvenom jaknom.

Među zvanicama su bili i Dado Polumenta sa trudnom suprugom Ivonom, kao i Milica Jokić, dok su koncert uveličale i brojne druge poznate ličnosti.

"Kome se Emina nije sviđala?"

Podsetimo  Saša je nedavno govorio o tome kakav je odnos imao sa Eminom van studija - da li su se družili i bili u kontaktu privatno ili je njihova saradnja ostala isključivo poslovna, a tom prilikom je otvoreno otkrio i da li mu se pevačica tada dopadala.

- Bili smo u kontaktu. Nekada se energetski poklopiš dok snimaš nešto, ili pre snimanja kad se upoznate, dok ceo taj proces traje, a nekada pristaneš da radiš neki duet sa nekim jer je vrlo popularan, a ne poznaješ ga lično i ne znaš kakva je osoba, onda je lepo kada razmenite par reči da vidite energetski kako se poklapate. Da se Emina i ja nismo poklopili, taj duet ne bi imao tu emociju i magiju. Očigledno je da jesmo, i to je ostalo i kroz naše kasnije druženje - objasnio je Saša, a onda otkrio da li mu se Emina sviđala.

Zbog velikog interesovanja: Saša Kovačević zakazao i drugi koncert – spektakl 17. decembra u Sava Centru Foto: Promo, Miomir Milić, ig sashakovacevic

- Pa kome se Emina nije sviđala? Naravno da jeste. Nisam je muvao, ona je bila sa Mustafom u braku tada. Kada pogledam sebe u dvadesetim godinama, sigurno bih imao taj stav "Pa dobro, udata, šta sad", ali iz ove perspektive ne razmišljam tako. Sada razmišljam o porodici, ako napraviš karambol u čitavoj porodici, tu nije samo odvajanje žene od muža i obrnuto, već se tu rastura cela porodica, treba biti vrlo obazriv kad se razmišlja o tim temama. U tim mladim godinama mi jeste padalo na pamet, ali mi se nije desilo - zaključio je pevač za "Scandal".

