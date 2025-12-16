Slušaj vest

Na večerašnjem koncertu popularnog pevača Saše Kovačevića, koji se održava u Sava Centru, okupila se gotovo cela domaća estrada. Ovaj nastup ima posebnu težinu, budući da je Saša poslednji put održao solistički koncert u ovom prostoru još 2011. godine, a večeras se, nakon više od decenije, ponovo pojavio pred beogradskom publikom.

Među prvima se pojavila njegova verenica Zorana Tasovac, koja je iz prvog reda, sa osmehom i ponosom, pružala Saši podršku.

Osim nje, na koncert je stigla i Dejana Živković, u koju su sve oči bile uprte. Makenekenka je za ovu priliku odabrala crnu, čipkastu haljini, koja je više otkrivala nego pokrivala, ostavljajući snažan utisak na prisutne.

U publici je viđena i muzička zvezda Aleksandra Prijović, koja je za ovu priliku odabrala upečatljiv stajling, crnu jaknu uparila je sa crnom Šanel torbom i širokim farmericama. Sličan modni izraz imala je i Aleksandra Radović, koja je nosila gotovo identičan model farmerki, ali ih je, za razliku od Prijovićke, iskombinovala sa efektno crvenom jaknom.

Među zvanicama su bili i Dado Polumenta sa trudnom suprugom Ivonom, kao i Milica Jokić, dok su koncert uveličale i brojne druge poznate ličnosti.

"Kome se Emina nije sviđala?"

Podsetimo Saša je nedavno govorio o tome kakav je odnos imao sa Eminom van studija - da li su se družili i bili u kontaktu privatno ili je njihova saradnja ostala isključivo poslovna, a tom prilikom je otvoreno otkrio i da li mu se pevačica tada dopadala.

- Bili smo u kontaktu. Nekada se energetski poklopiš dok snimaš nešto, ili pre snimanja kad se upoznate, dok ceo taj proces traje, a nekada pristaneš da radiš neki duet sa nekim jer je vrlo popularan, a ne poznaješ ga lično i ne znaš kakva je osoba, onda je lepo kada razmenite par reči da vidite energetski kako se poklapate. Da se Emina i ja nismo poklopili, taj duet ne bi imao tu emociju i magiju. Očigledno je da jesmo, i to je ostalo i kroz naše kasnije druženje - objasnio je Saša, a onda otkrio da li mu se Emina sviđala.

- Pa kome se Emina nije sviđala? Naravno da jeste. Nisam je muvao, ona je bila sa Mustafom u braku tada. Kada pogledam sebe u dvadesetim godinama, sigurno bih imao taj stav "Pa dobro, udata, šta sad", ali iz ove perspektive ne razmišljam tako. Sada razmišljam o porodici, ako napraviš karambol u čitavoj porodici, tu nije samo odvajanje žene od muža i obrnuto, već se tu rastura cela porodica, treba biti vrlo obazriv kad se razmišlja o tim temama. U tim mladim godinama mi jeste padalo na pamet, ali mi se nije desilo - zaključio je pevač za "Scandal".

