Pevačica Aleksandra Prijović pojavila se večeras u Sava centru, gde je došla da isprati koncert svog kolege Saše Kovačevića. Iako se porodila pre svega tri meseca, pevačica je izgledom privukla veliku pažnju i pokazala vitku liniju, oduševivši sve prisutne.

Za ovu priliku Aleksandra je odabrala ležernu, ali modernu kombinaciju. Nosila je farmerke, belu majicu i kratku crnu jaknu, dok je stajling upotpunila elegantnom crnom Šanel torbom.

1/40 Vidi galeriju Na večerašnjem koncertu popularnog pevača Saše Kovačevića, koji se održava u Sava Centru, sjatilo se pola estrade Foto: Damir Derviašagić

Prijovićka je bila vidno raspoložena i nasmejana, te se srdačno pozdravljala sa poznanicima koje je srela u holu Sava centra. Posebno je raznežila prisutne kada je jednu blisku prijateljicu pozdravila rečima: „Ćao, mačko“.

O povratku na scenu

Pevačica je još jednom pokazala da i nakon porođaja zrači samopouzdanjem i stilom, a njen dolazak nije prošao nezapaženo među brojnim posetiocima koncerta.

- Srećna sam što imam priliku da prisustvujem Saletovom koncertu. Saleta slušam bukvalno mnogo dugo. Želim mu puno sreće večeras. Znam svaku njegovu pesmu. Što ne bih sa Sašom otpevala njegovu duetsku pesmu sa Eminom Jahović.

Pevačica će imati svoj prvi nastup nakon porodiljskog odsustva za doček Nove godine.

- Uvek sam spremna. Uželela sam se publike i nastupa. Brzo je prošlo godinu dana. 31. i 1. će biti prvo odvajanje od ćerkice Arie. Ja ću odmah da se vratim. Aleksandar je mnogo dobar, brine o sestri. Ja sam u studiju bila i dok sam bila trudna, stalno nešto pripremam - rekla je Aleksandra Prijović.

Inače, Prijovićka se nedavno pojavila na promociji albuma kod Nataše Bekvalac, i tada je otkrila da se brzo vraća nastupima.

- Nataša je izdala fenomenalan album. Najviše mi se sviđaju pesme "Gola" i "Fali mi ljubavi". Arija je budna. Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pesmu "Mama". Uskoro se družimo, ako ne sad onda za Novu godinu. Kod Uroša na svadbi je bilo ludilo - rekla je pevačica.

Kurir.rs/Blic