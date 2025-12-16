Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase večeras je došao na koncert Saše Kovačevića u Sava centru sa devojkom Milenom, koju definitivno obožava. Baka Prase otkrio je i da li će večeras zaprositi svoju izabranicu u koju je zaljubljen do ušiju.

Bogdan je zaboravio karte za ložu, ali se brzo snašao. Pozvao je svog asistenta koji mu je slikao kodove.

Evo ko je sve tu od poznatih ličnosti:

- Došli smo na koncert, ali sam zaboravio karte. Neću večeras zaprositi Milenu, ali ćemo se sigurno poljubiti uz neku romantičnu pesmu.

- Slikaj nam QR kodove, ima nas sedam. Centralna smo loža. Ostavio sam 11 karata - govorio je dok je pokušavao da nađe rešenje za to što je zaboravio karte za konecert.

Šta je Milena radila na sebi?

Inače, nedavno je Baka Prase započeo vezu sa Milenom, nakon što je raskinuo sa Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla.

Bogdan je otkrio i šta je njegova izabranica promenila na sebi estetskim korekcijama.

- Ona devojka ništa nije radila na sebi. Ja sam trolovao. Videla sam koliko su se ljudi uspalili da je ona cela izoperisana. Uradila je grudi i usta. Usta rade sve devojke na svetu. Grudi je uradila, ja neću da se žalim. Ona je bez grudi bila grom gromova - rekao je Baka Prase u lajvu.

