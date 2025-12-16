Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase večeras je došao na koncert Saše Kovačevića u Sava centru sa devojkom Milenom, koju definitivno obožava. Baka Prase otkrio je i da li će večeras zaprositi svoju izabranicu u koju je zaljubljen do ušiju.

Bogdan je zaboravio karte za ložu, ali se brzo snašao. Pozvao je svog asistenta koji mu je slikao kodove.

Evo ko je sve tu od poznatih ličnosti:

Na večerašnjem koncertu popularnog pevača Saše Kovačevića, koji se održava u Sava Centru, sjatilo se pola estrade Foto: Damir Derviašagić

- Došli smo na koncert, ali sam zaboravio karte. Neću večeras zaprositi Milenu, ali ćemo se sigurno poljubiti uz neku romantičnu pesmu.

- Slikaj nam QR kodove, ima nas sedam. Centralna smo loža. Ostavio sam 11 karata - govorio je dok je pokušavao da nađe rešenje za to što je zaboravio karte za konecert.

Šta je Milena radila na sebi?

Baka Prase i Milena Stamenković Foto: Prinnscreen/Youtube

Inače, nedavno je Baka Prase započeo vezu sa Milenom, nakon što je raskinuo sa Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla.

Bogdan je otkrio i šta je njegova izabranica promenila na sebi estetskim korekcijama.

- Ona devojka ništa nije radila na sebi. Ja sam trolovao. Videla sam koliko su se ljudi uspalili da je ona cela izoperisana. Uradila je grudi i usta. Usta rade sve devojke na svetu. Grudi je uradila, ja neću da se žalim. Ona je bez grudi bila grom gromova - rekao je Baka Prase u lajvu.

Ne propustiteStarsNESVAKIDAŠNJA SCENA U UŽICU ZBOG BAKA PRASETA! Deca pojurila ka automobilu, zaustavila saobraćaj, a onda usledio šok: U kolima očekivali jutjubera, a videli...
Baka prase
StarsĐANI UPAO KOD BAKE PRASETA U SPAVAĆU SOBU! Isplivao šok snimak: Jutjuberu ništa nije bilo jasno, a onda mu se folker obratio...
Baka Prase Đani
StarsBAKA PRASE SE JAVNO IZVINIO PEVAČU Ponizio ga pred svima, pa se pokajao, sad se kune i moli za oprost: Poslao sam mu poruku, iskulirao me je...
Baka Prase
Stars"BOGDANE ILIĆU, PRIČAM JA!" Zmaj od Šipova snimio video za Baku Praseta, uputio mu poseban zahtev
whatsapp-image-20230921-at-5.08.03-pm-4.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP572 Izvor: Kurir TV