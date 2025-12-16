BIVŠA DEVOJKA SAŠE KOVAČEVIĆA DOŠLA NA KONCERT Osmeh od uva do uva, podržava nekadašnju ljubav iz prvih redova! (FOTO)
Pevač Saša Kovačević održao je veliki koncert u prepunom Sava centru, a podrška sa estrade nije izostala. Među brojnim poznatim ličnostima koje su došle da uživaju u njegovim hitovima našla se, na iznenađenje mnogih, i njegova bivša partnerka Jovana Jocić.
Jovana je na koncert stigla nasmejana i vidno raspoložena, u društvu prijateljica, a smeštena je bila u prvim redovima, odakle je sa osmehom pratila nastup i bodrila pevača.
Iako se u publici našla bivša devojka, Kovačevićeva sadašnja verenica Zorana takođe je bila prisutna, a prema svemu sudeći, nije imala nikakav problem sa tim što su se našle na istom mestu.
Pola estrade došlo na koncert
Pored Jovane, koncertu su prisustvovale i brojne zvezde sa domaće scene. Među njima su bili Aleksandra Prijović, Aleksandra Radović, Dejana Živković, Sergej Ćetković, Milica Jokić, kao i Jelena Tomašević koja je došla u pratnji supruga Ivana Bosiljčića, ali i mnogi drugi.
Atmosfera u Sava centru bila je na vrhuncu, a Saša Kovačević je još jednom pokazao koliko je omiljen među kolegama i publikom, koji su mu uzvratili gromoglasnim aplauzima tokom večeri.
Kurir.rs