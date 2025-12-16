Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević održao je veliki koncert u prepunom Sava centru, a podrška sa estrade nije izostala. Među brojnim poznatim ličnostima koje su došle da uživaju u njegovim hitovima našla se, na iznenađenje mnogih, i njegova bivša partnerka Jovana Jocić.

Jovana je na koncert stigla nasmejana i vidno raspoložena, u društvu prijateljica, a smeštena je bila u prvim redovima, odakle je sa osmehom pratila nastup i bodrila pevača.

Iako se u publici našla bivša devojka, Kovačevićeva sadašnja verenica Zorana takođe je bila prisutna, a prema svemu sudeći, nije imala nikakav problem sa tim što su se našle na istom mestu.

Pola estrade došlo na koncert

Atmosfera u Sava centru bila je na vrhuncu, a Saša Kovačević je još jednom pokazao koliko je omiljen među kolegama i publikom, koji su mu uzvratili gromoglasnim aplauzima tokom večeri.

