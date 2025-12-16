Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević održao je veliki koncert u prepunom Sava centru, a podrška sa estrade nije izostala. Među brojnim poznatim ličnostima koje su došle da uživaju u njegovim hitovima našla se, na iznenađenje mnogih, i njegova bivša partnerka Jovana Jocić.

Jovana je na koncert stigla nasmejana i vidno raspoložena, u društvu prijateljica, a smeštena je bila u prvim redovima, odakle je sa osmehom pratila nastup i bodrila pevača.

Bivša devojka Jovana Jocić došla na koncert Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić

Iako se u publici našla bivša devojka, Kovačevićeva sadašnja verenica Zorana takođe je bila prisutna, a prema svemu sudeći, nije imala nikakav problem sa tim što su se našle na istom mestu.

Pola estrade došlo na koncert

Pored Jovane, koncertu su prisustvovale i brojne zvezde sa domaće scene. Među njima su bili Aleksandra Prijović, Aleksandra Radović, Dejana Živković, Sergej Ćetković, Milica Jokić, kao i Jelena Tomašević koja je došla u pratnji supruga Ivana Bosiljčića, ali i mnogi drugi.

Na večerašnjem koncertu popularnog pevača Saše Kovačevića, koji se održava u Sava Centru, sjatilo se pola estrade Foto: Damir Derviašagić

Atmosfera u Sava centru bila je na vrhuncu, a Saša Kovačević je još jednom pokazao koliko je omiljen među kolegama i publikom, koji su mu uzvratili gromoglasnim aplauzima tokom večeri.

