Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević večeras održava veliki koncert u Sava centru u Beogradu, na kojem su se pojavile brojne poznate ličnosti.

Među njima se posebno istakli manekenka Dejana Živković i njen suprug Filip Simović, koje retko viđamo zajedno u javnosti.

Dejana je za ovu priliku odabrala smeliju modnu kombinaciju – crnu, dugu čipkastu haljinu bez rukava, sa dubokim šlicem, dok se Filip odlučio za elegantno odelo.

Poznati došli na koncert Saše Kovačevića:

Na večerašnjem koncertu popularnog pevača Saše Kovačevića, koji se održava u Sava Centru, sjatilo se pola estrade Foto: Damir Derviašagić

Ko je muž Dejane Živković

Inače, bivša manekenka Dejana i Filip su u skladnom braku i imaju dvoje dece.

Dejana Živković je već duže vreme u braku uspešnim biznismenom Filipom Simovićem, koji svojoj supruzi i deci obezbeđuje život na visokoj nozi.

Ona što malo ko zna, jeste da je Filip sin Dragana Simovića, nekadašnjeg savetnika Ivice Dačića, koji je inače preminuo krajem maja 2023. u 56. godini.

Naša manekenka Dejana Živković sa svojim izabranikom Filipom Simovićem ima dva sina Foto: Damir Dervišagić

Par živi u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović.

Oni su kupili stan u zgradi u kojoj je stan po kvadratu oko 3.500 evra, te da njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.

Ne propustiteStarsPOLA ESTRADE SE SJATILO NA KONCERT SAŠE KOVAČEVIĆA! Ona došla polugola u providnoj haljini, tu je i Prija sa Šanel torbom, pojavila se i ova poznata trudnica
collage.jpg
StarsZAVIRITE U NOVOGODIŠNJU ČAROLIJU DEJANE ŽIVKOVIĆ: Jelka od 2 metra zablistala u luksuznom domu: Ukrasi, mašnice, lampice... (FOTO)
Dejana Živković
StarsIZVADILA SVU PLASTIKU IZ SEBE, MUŽU SAD NAJLEPŠA NA SVETU: Srpska manekenka pokazala svoje pravo lice, a tek telo kakvo ima (FOTO)
Dejana Živković.jpg
StarsDEJANA ŽIVKOVIĆ OBJAVILA SLIKU U MINIJATURNOM BIKINIJU: Pokazala liniju posle porođaja, napali je da je na pragu anoreksije
Dejana Živković pravi selfi u teretani

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP572 Izvor: Kurir TV