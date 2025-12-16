NAŠA MANEKENKA KONAČNO U JAVNOSTI S MUŽEM BOGATAŠEM! S njim živi u neviđenom luksuzu: Baškare se u stanu od 100 kvadrata, a komšije im vip face
Pevač Saša Kovačević večeras održava veliki koncert u Sava centru u Beogradu, na kojem su se pojavile brojne poznate ličnosti.
Među njima se posebno istakli manekenka Dejana Živković i njen suprug Filip Simović, koje retko viđamo zajedno u javnosti.
Dejana je za ovu priliku odabrala smeliju modnu kombinaciju – crnu, dugu čipkastu haljinu bez rukava, sa dubokim šlicem, dok se Filip odlučio za elegantno odelo.
Ko je muž Dejane Živković
Inače, bivša manekenka Dejana i Filip su u skladnom braku i imaju dvoje dece.
Dejana Živković je već duže vreme u braku uspešnim biznismenom Filipom Simovićem, koji svojoj supruzi i deci obezbeđuje život na visokoj nozi.
Ona što malo ko zna, jeste da je Filip sin Dragana Simovića, nekadašnjeg savetnika Ivice Dačića, koji je inače preminuo krajem maja 2023. u 56. godini.
Par živi u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović.
Oni su kupili stan u zgradi u kojoj je stan po kvadratu oko 3.500 evra, te da njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.
