Pevačica Anabela Atijas u poslednje vreme veoma je posvećena poslu, a sada je otkrila i pojedine detalje iz života.

Anabela se najpre osvrnula na Gagija Đoganija, sa kojim godinama nije imala nikakav kontakt, a potom je spomenula i Vesnu Đogani, koja je nedavno privukla pažnju javnosti kada je, prevrnula očima na pomen nje i Slađe Delibašić.

Otkrila kako sarađuje sa Gagijem

Ona sada redovno nastupa sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem, te je otkrila kako to izgleda:

- Družimo se svi, ekipa je fantastična, mi smo sazreli u svemu, drugačije gledamo sve, u odnosu na pre kad smo gledali samo posao, uzmeš pare i ideš kući, sad nam je to najmanje važno, sad se pošteno dobro ismejemo, ispevamo, isplešemo. Ima puno smeha. Svi su opušteni, baš smo dobra ekipa, ništa mi ne pada teško. Ne kažem da mi ne treba dva dana da dođem k sebi, ali da uživam, uživam, turbo mi je, neka ostane ovako. Nisam tip koji leži previše. Pamtim i ono vreme kad nismo radili ništa i ne bih nikad vratila to vreme.

O Vesni Đogani

Vesna Đogani nedavno je prevrnula očima na Anabelu i Slađu Delibašić, što je Atijasova sada prokomentarisala.

- Ne znam što, možda treba nešto da se izvinimo, ne znam šta smo pogrešile ovaj put. Obično grešimo jako, svaki potez je greška, a mi uživamo, ne prevrćemo očima ni na koga, ništa nikome ne zameramo, puštamo ljude da žive kako hoće, šta da kažem...

Anabela je istakla koliko joj prija druženje sa Slađom, a uz to je i nahvalila njen izgled.

- Slađa super izgleda i puna je pozitive. Ja mnogo volim ljude koji i u najlošijem vide dobro. Svaka joj čast. Sa takvim ljudima uvek rado provodim vreme.

Ona je sumirala godinu koja nam je na izmaku, te je naglasila da je za sve zaslužno strpljenje.

- Kad je čovek svestan da što si mirniji da će sve bolje da prođe, da Bog voli strpljenje, spašenje, tako sam ja shvatila, da iako naletim na neku turbulenciju, samo se smirim, i kažem: "Okej, strpiću se, da vidim kako će ovo dobro da se završi" i eto, uvek bude dobro", zaključila je Anabela.

