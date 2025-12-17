Slušaj vest

Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Foto: Damir Dervišagić, Tom Goyvaerts / Belga Press / Profimedia

Jedno od pitanja je bilo i da rangira ljubavno umeće njenih bivših partnera Duška Tošića, Bojana Karića i košarkaša Nikole Jovanovića.

- Svakog muškarca sa kojim sam bila ja sam na poseban način volela. Ja ne znam da kalkulišem. Ili te volim 300 posto, ili te ne volim uopšte. Ne spavam sa muškarcem sa kojim nemam strast i koji me ne radi, svaki na svoj način. Ne mogu da izdvojim nikoga. Nikolu Jovanovića bih izbacila iz te kategorije zato što je ispao baš velika kukavica, kad su se desili svi ovi napadi na mene. On se uplašio i pobegao, tako da on nije ni vredan pomena - rekla je Karleuša, a onda se osvrnula na svoje bivše muževe:

- Bojana sam jako volela. I to je jedna velika predrasuda da ga nisam volela zato što je bio bucko. On je bio stvarno divan prema meni i mnogo sam ga volela. Reći ću Duško jer sa njim ima dve ćerke i 17 godina braka - rekla je pop zvezda.

Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Karleuša je govorila i o razvodu od Tošića, pa je rekla da on nije stao uz nju kada joj je bilo najpotrebnije i nije joj oprostio, dok je ona njemu dosta toga, kako je navela, oprostila.

- Ne postoji žena koja prevari muškarca kada je muškarac divan i dobar prema njoj! Da bude dobar?! Žena koja voli, muškarca ne vara! Skoro deset godina je potrajalo - rekla je pevačica.

- Šta je bio uzrok tvog kraha braka sa Duškom - pitao je Ognjen.

- On! On je razlog što naš brak i naša porodica nije takva... Ta afera, ta nesrećna stvar se ne bi desila da je sve funkcionisalo kako treba, ali hoću da kažem da je on morao da pređe preko toga. Apsolutno! Smatram da svaki muškarac meni mora da oprosti, zato što sam ja, bukvalno, anđeo u vezi i prema svakom muškarcu - rekla je Karleuša, a onda se osvrnula na aferu sa Ognjenom Vranješom.

- Nije bilo mnogo pažnje. Bilo je mnogo grešaka preko kojih sam ja prelazila i opraštala da bih sačuvala porodicu i brak, a kada se to meni desilo, morao je da stane na moju stranu bez kalkulacije! Zbog hejtera koji su se posle naslađivali našom mukom, a on bolje od mene nikada neće imati! - dodala je JK.

Na pitanje "da li je nekada iz nekog razloga prekinula trudnoću", Jelena je smogla snage da iskreno odgovori i prizna šta se desilo pre 12 godina, kada je održala veliki solistički koncert na beogradskom Ušću.

- Na neki način, tužan način, da. Niko nije znao, ja sam tokom koncerta na Ušću bila u drugom stanju i zbog stresa sam izgubila bebu. Morala sam da idem na tu intervenciju prekida trudnoće - priznala je Jelena.

Foto: Petar Aleksić

Kurir.rs

