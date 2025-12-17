Slušaj vest

Glumica Lidija Vukićević ovog leta dobila je novu, posebnu ulogu – postala je baka. Radost u porodicu stigla je rođenjem devojčice, ćerke njenog sina Andreja i njegove supruge Nađe, a glumica nije krila koliko je taj trenutak za nju bio emotivan i značajan.

Odlično se slažu

Poznato je da Lidija neguje blizak odnos sa snajkama, koje često ističe kao lepe, negovane i skladne mlade žene. U nekoliko navrata delila je zajedničke porodične trenutke, a jednom prilikom objavila je fotografiju sa sinovima i njihovim izabranicama, uz poruku koja govori više od bilo kakvog opisa:

– Slavlje, radost, zagrljaji i iskrena sreća. Porodica je snaga – poručila je tada glumica.

Na fotografijama je bilo primetno međusobno poštovanje i bliskost, dok su sinovi Andrej i David u jednom opuštenom trenutku pozirali sa tompusima, što je Lidija uz osmeh podelila sa pratiocima.

Sa snajkama ima skladan odnos

Poznata glumica ne krije da sa sinovim partnerkama ima topao i prijateljski odnos.

– Super se slažemo, poštujemo se. Znaju šta volim, pa me zovu: "Lidija, izašlo je ovo, dođite da kupite" – kaže kroz osmeh. – I ja njima često nešto kupim. Možda sam im više privržena jer nemam ćerke. Mada, moji sinovi su divni, puni razumevanja, tako da mi ćerke nikada nisu ni falile.

Slavilo se rođenje unuke

Lidija je nakon rođenja unuke pokazala kako se veseli u jednom lokalu. Uz snimak je tada kratko napisala: "Najsrećniji dan".