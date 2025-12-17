Slušaj vest

- U kakvim ste odnosima sa tatom? Kako to sada funkcioniše? Da ne bude da pitam samo za mamu - upitao je Ognjen Amidžić Atinu i Niku.

- U dobrim odnosima - rekla je Atina.

- Pozdrav za tatu koji gleda ovo - dodala je Nika, koja mu je poslala srce u kameru.

- U najlepšim mogućim odnosima, one su svaki dan sa tatom, čisto da znaju ljudi, da ne pomisle... - nadovezala se Jelena.

- Najbolji roditelji na svetu, volim ih! - rekla je Nika, što je Atina potvrdila i dodala:

- Iako ne živimo sa njim, stalno se viđamo, kao da živimo zajedno.

Jelena je istakla da Duško aktivno učestvuje u životu ćerki, i da zajednički čine sve kako bi deca imala stabilan i srećan život, iako ne žive svi pod istim krovom.

- Duško je divan otac, svaki dan ide u školu po njih, odvozi ih, dovozi ih, stvarno je divan otac. Kad je reč o našoj deci, tu smo roditelji kako treba - rekla je Jelena, te potvrdila da sve dobro funkcioniše.

Pokrenule svoj biznis

Podsetimo, Karleuša je ponosno otkrila da su njene naslednice, Atina i Nika, nakon dužeg i ozbiljnog rada, lansirale svoje prve mirisne proizvode.

Reč je o mistovima za telo, čime su, kako kaže, simbolično krenule njenim stopama.

Jelena je, inače, i sama nedavno imala veliki uspeh sa linijom parfema i specijalnih mirisa za telo pod nazivom "JA JK", a potom i sa linijom "Sun", koja je naišla na odlične reakcije publike. Sada je, međutim, pažnja usmerena na njene ćerke.

Atina je predstavila mist "Atina - Strawberry Cream", prepoznatljiv po nežnoj, roze ambalaži i slatkim, kremastim notama, dok je Nika lansirala "Nika - Cookies & Cream", u plavoj boji, sa toplim i gurmanskim mirisnim akordima.

Posle nekoliko meseci posvećenog rada sa timom, pronašle su savršene mirisne note i spremne su da svoje proizvode ponude svima koji vole modu, mirise i dobar ukus.

JK o bivšim

