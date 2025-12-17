Slušaj vest

Na osnovu objavljenog rasporeda nastupa jasno je da za Gogu Sekulić nema pauze ni pred kraj godine. Popularna pevačica ušla je u decembar sa već unapred popunjenim kalendarom, a tempo ne jenjava ni tokom januara, što je čini jednom od angažovanijih izvođača na domaćoj i regionalnoj sceni.

Kako se vidi na listi datuma, Goga gotovo bez predaha nastupa u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, ali i u inostranstvu. Beograd, Novi Sad, Beč, Skoplje, Split, Jajce, Nevesinje, Kopaonik, kao i brojni gradovi u regionu, samo su neke od destinacija na kojima će publika imati priliku da je vidi i čuje uživo. Posebno je zanimljivo to što su među zakazanim datumima i privatne proslave, dočeci Nove godine, ali i klupski nastupi, što govori o raznovrsnosti njenog angažmana.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić napravila lom u Budvi Foto: Printscrean

Prema dostupnim informacijama, Goga će tokom decembra i januara imati ukupno oko 20 nastupa, što je brojka koju u ovom periodu mogu da ostvare samo izvođači koji su konstantno traženi. Iako je kraj godine tradicionalno najintenzivniji za estradne umetnike, njen raspored pokazuje da interesovanje za njenim nastupima ne jenjava ni nakon praznika.

Ono što dodatno privlači pažnju jeste činjenica da Goga već uveliko zakazuje nastupe za proleće, jer su pojedini termini za zimu već popunjeni. To potvrđuje da je njen poslovni tempo unapred isplaniran, ali i da organizatori računaju na nju kao siguran izbor za dobru atmosferu.

Goga Sekulić Foto: Prinvatna arhiva