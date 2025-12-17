Slušaj vest

Aleksandra Prijović nedavno je na svet donela ćerku Ariju, a jedan nežni kadar iz porodične intime uspeo je da razneži njene pratioce. Na fotografiji koju je objavila vide se bebine nožice.

Iako privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovog puta nije odolela da podeli mali detalj majčinske sreće. Devojčica je bila obučena u pidžamicu sa motivima srca i ležala je pored mame, dok je kadar govorio više od bilo kakvih reči.

Aria Živojinović
Aria Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

Bila na koncertu Saše Kovačevića

Pevačica je došla na koncert Saše Kovačevića, a oduševila je svojom linijom samo tri meseca nakon porođaja. Prijovićka je za ovu priliku obukla farmerke, crnu, kratku jaknu i belu majicu.

Pevačica je nosila i crnu "šanel" torbu, pozdravila se ljubazno sa ljudima koje zna, a jednu prijateljicu je pozdravila sa "Ćao, mačko".

Aleksandra Prijović Foto: Printscreen

- Srećna sam što imam priliku da prisustvujem Saletovom koncertu. Saleta slušam bukvalno mnogo dugo. Želim mu puno sreće večeras. Znam svaku njegovu pesmu. Što ne bih sa Sašom otpevala njegovu duetsku pesmu sa Eminom Jahović.

Aleksandra Prijović
collage.jpg
Dragana Mirković Milica Pavlović Svetlana Ceca Ražnatović Jelena Karleuša Tea Tairović Aleksandra Prijović Lepa Brena
Aleksandra Prijović
Aleksandra Prijović