Popularni hrvatski pevač Alen Vitasović šokirao je obožavatelje objavom na društvenim mrežama. Nakon što je nedavno održao koncert otkrio je da više neće nastupati i da se tu njegova muzička karijera završava.

Alen Vitasović nedavno je obeležio 35 godina karijere, a onda je odlučio da se povuče iz javnog života.

- Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj poslednji nastup. Hvala na podršci svih ovih godina. Snimam još jednu pesmu ovih dana i priči je kraj - napisao je on na Fejsbuku, a objavom je izazvao lavinu reakcija.

Inače, Vitasović je pre mesec dana obeležio 35 godina karijere koncertom u Lisinskom. Govoreći tom prilikom o svojoj publici i pesmama koje nadilaze generacije, priznao je i da nije lako toliko dugo godina biti na sceni.

- Ja se nikad nisam promenio, nemam nikakav imidž, uvek sam onaj isti Alen. Izuzetno sam ponosan što sam, neću reći odgajio, ali tri generacije sigurno slušaju moje pesme, ponosan sam što sam to izdržao. Vole me žene oduvek. Sad nisam više lep i mlad kao pre, ali dalje imam tu sposobnost da prenosim emotivnu energiju, čak i mala deca to osećaju. Ponosan sam, ali jako je teško. Svaki je posao težak, ali 40 godina na pozornici, uvek biti lep, nasmešen, nije baš lako. Ljudi to prepoznaju i to se meni vraća, ali je teško. Na nastupima uživo, pogledam svaku osobu u oči dok pevam i svaka ta osoba mi veruje jer ja ne lažem. Ne odrađujem pevanje, ja to izbacujem iz sebe i ljudi to osećaju - rekao je Alen na proslavi 35 godina karijere za hrvatski Story.

Pre pet godina bio na rubu egzistencije

Podsetimo, progovorio je o teškoj finansijskoj situaciji i 2020. godine je rekao kako deset meseci nije imao nikakvih prihoda.

- Dragi prijatelji, budući da deset meseci nisam imao prihoda, znamo zbog čega, privremeno, ne mogu da primam telefonske pozive. Možete me dobiti porukama, pozivima na Viberu, Votsapu, Mesindžeru - napisao je Vitasović.

Takođe, nedavno je pričao o tome koliko mu je alkohol uništio život.

- Meni je samo žao zbog tih perioda alkoholizma, da sam možda neki put nenamerno povredio neke veoma meni drage ljude, a i sebe. Meni je to jako mučno sad da pričam o tome jer mi je alkohol uništio pola života i još ga uništava u neku ruku. Zbog toga sam puno stvari propustio, izgubio i trebalo je da dam više nekim ljudima koji su to zaslužili - rekao je Alen.

Alen se pre nekoliko godina oženio 25 godina mlađom Eleonorom i dok je ljubav cvetala, odjednom je i tu otkrio loše vesti, razišli su se.