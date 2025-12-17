Slušaj vest

Pevač Goran Vukošić se na vrhuncu karijere povukao sa javne scene. Svi ga najviše pamte po duetu sa koleginicom Minom Kostić, a malo ko zna da se Goran pre dve godine skrasio pored lepe Nikoline nakon 14 godina zajedničkog života.

Goran je nakon 14 godina zajedničkog života sa Nikolinom, odlučio da stane na ludi kamen, o čemu je svojevremeno pričao za domaće medije.

– Tačno je, upravo smo venčani. Živimo zajedno 14 godina, trebalo je to ranije da se dogodi, ali nikad nije kasno – izjavio je Goran tada.

Ceremoniji venčanja prisustvovali su samo kumovi i sin kome je bilo posebno drago što prisustvuje venčanju svojih roditelja, a novopečeni bračni par odlučio je da umesto velikog veselja, ovaj čin obeleže u krugu najbližih.

Ovako su se upoznali

Njihova romansa počela je jednim neočekivanim susretom koji je po svemu sudeći bio sudbinski.

- Sasvim slučajno smo se sreli u avionu i učinilo mi se da ga poznajem, ali sam mislila da sam ga viđala po gradu. Stvarno tada nisam znala ko je on i eto danas uživamo u ljubavi koja traje više od decenije - rekla je pevačeva supruga za "Grand".

Goran ima stan i kafić u Beogradu

Goran Vukošić poseduje nekretninu na Voždovcu, a u njegovom komšiluku su mnoge poznate ličnosti. Takođe, u kompleksu zgrada trgovao je i lokal i kafić pa tako sada živi od privatnog biznisa.

Kako je pevač rekao, zbog odluke da kupi lokal je sada u kreditima.

