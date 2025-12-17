Slušaj vest

Na nezaboravnom koncertu koji je Zabranjeno pušenje u okviru projekta Neuštekani održalo u Beogradu 31.10.2025. u mts Dvorani, publika je premijerno imala priliku da prisustvuje nesvakidašnjem muzičkom događaju – bendu se na pozornici pridružio gudački kvartet s kojim su izveli nekoliko pesama, a prva od njih, "Takvim sjajem", ovekovečena je i u novom video spotu.

Originalno delo velikog Arsena Dedića dobilo je u novom aranžmanu, uz gudački kvartet, posebnu, emotivnu dimenziju, a spot snimljen uživo na koncertu u beogradskoj mts Dvorani verno prenosi atmosferu ovog jedinstvenog trenutka, kada je pesma "Takvim sjajem" prvi put u ovoj verziji izvedena pred vidno dirnutom publikom.

Ovaj muzički susret legendarnog kantautora i autentičnog rok izraza Zabranjenog pušenja, ovoga puta u unplugged verziji obogaćenoj zvukom gudača, doprineo je da "Takvim sjajem" zvuči kao nikada do tada – dirljivo, toplo i moćno, a poseban štimung pesmi dale su virtuozne solo deonice Roberta Boldižara na violini i Tomislava Golubana na usnoj harmonici.

O utisku koji je izvođenje ove pesme ostavilo na publiku najbolje govore aplauz i skandiranje publike, pa se bez imalo preterivanja može reći da je Zabranjeno pušenje „Takvim sjajem“ obasjalo Beograd.

Nastupi Neuštekanih u sledećem periodu nastupaju u Osijeku, Zadru, Minhenu i Rijeci.