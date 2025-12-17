Slušaj vest

Kija Kockar i Katarina Živković, nekada najbolje prijateljice, već nedeljama vode otvoreni medijski rat, a sukob je kulminirao u trenutku kada je Kockarova javno iznela da je Živkovićeva u vezi sa Nebojšom Stojkovićem, poznatim kao Stojke.

Kockareva je očito odlučila da nastavi sa "peckanjem" bivše prijateljice pa je počela da objavljuje na svom Instagram nalogu Stojketove objave na društvenim mrežama. Pošto je objavila jednu Stojketovu poruku "Isključivo govorim istinu, jer je to najbolji način da se oteraju budale iz okruženja. Slatki snovi", podelila je još jednu.

Naime, sad je objavila njegov status iz 2018. godine.

"Budale čekaju priliku, a pametni ih sami stvaraju".

Kija Kockar Foto: Printscreen

Kija otkrila identitet njenog partnera

Kaća svog partnera po imenu nikada nije pominjala u javnosti. A Kija je otkrila da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

- Nisam ja nikad krila, samo nisam nikad isticala. Svi ste vi novinari znali. Moj partner nju žulja. Ja njoj ne mogu da pomognem. Kija tvrdi da sam ja njoj pokazivala neke slike Milana Miloševića, on me je pozvao i smejao se, jer smo komentarisali, da postoji neki snimak privatan, on bio bio sjajan. Naravno da to ne postoji. Biće tužena. Imam svoj život, ovaj momenat sam samo ljuta na sebe, jer sam dopustila da zavolim nekoga ko nije dobar. Ovo se desilo sa razlogom, sad nisam sama imam dete i ne daj bože da je neko pomislio da moje dete pogrešno pogleda ili prokomentariše, tu već ne bih bila diplomata.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar otkriva detalje odnosa sa Kaćom Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Preent Screen, Pritnsceen/Instagram

Kaća Živković se javno obratila Kiji

Kaća je ispričala kako smatra da Kija ima psihičkih problema, te da joj je žao što joj je verovala i zavolela.

- Ne znam gde gori, suza nema razloga da bude bar sa moje strane. Ljuta sam, ali na sebe, ne mogu da verujem da je moja procena toliko loša i da sam pustila u svoj život osobu koja vapi da joj se pomogne. Mislim na psihijatra, stručnu pomoć, toj devojci treba pomoći, njoj stvarno nije dobro - rekla je Kaća.

Kija se obratila Kaći

Podsetimo, Kija Kockar je oštro odgovorila pevačici Katarini Živković, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.

"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina.