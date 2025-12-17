EVO KAKO JE STANIJA DOBROJEVIĆ DOŠLA DO NOVCA ZA LUKSUZNI PENTHAUS: Otkrivena istina o nekretnini od 150.000 € - ogledalo na plafonu, svuda zlatni detalji
Stanija Dobrojević u Rumi je pre nekoliko godina kupila penthaus u Rumi za koji je dala 150.000 evra. Starleta je luksuznu nekretninu kupila nakon što je prodala garsonjeru u Rumi i dodala novac koji je zaradila u rijalitiju.
Luksuzni dom Stanije Dobrojević u Rumi ima 110 kvadrata, ogromnu terasu, 3 spavaće sobe, dva kupatila i ogroman garderober.
Svi su se pitali odakle starleti novac za ovu nekretninu, a kako su mediji pisali, Stanija je svoj stan u Novom Sadu, u kojem je živela, prodala za neverovatnu cifru.
Za garsonjeru od 25 kvadrata uzela je neverovatnih 55.000 evra.
- Staniji se posrećilo da naleti na ljude koji imaju novca i kojima nije problem da daju tolike pare. Plan im je da taj stan izdaju, na dan, pa računaju da će im se isplatiti - kazao je tada sagovornik.
Pored tih 55.000 koje je dobila, Stanija je za penthaus morala da doplati i to novcem koji je zaradila u rijalitiju.
- Tačno je to što ste čuli. Odlučila sam da manji stan zamenim skoro trostruko, ako ne i četvorostruko većim. Nekako mi je taj u kom sam živela previše devojački. Boje su roza i usput mi je i dosadio - kazala je Stanija na temu novog stana u Rumi.
Stanijin stan pršti od luksuza
- Kuhinja je maksimalno opremljena, nisam neka domaćica, više sam instant domaćica. Kod mene nema masne i teške hrane. Mama me je učila za vreme pandemije da pravim domaće specijalitete, ali mi ne ide u prilog da to jedem. Kada hoćete da se zdravo hranite, najbolje je da sami spremate obroke.
– Najviše mi dolaze mama i brat. Sa prijateljima pre odem u izlazak ili restoran. Sada imam neku svoju rutinu, ako uveče ne odem sa njima, uključim televizor, i uz sveću i muziku uživam sama. Omiljeno mesto gde volim da budem je pored kamina, uglavnom sa Pablom, ili čitam knjigu, gledam film ili seriju. Pijem kafu svaki dan ovde – ističe.
Asminov otac izneo detalje o Staniji
Inače, Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, izneo je nepoznate detalje o Staniji.
Nakon što je navodno odlučio da hoće da je tuži zbog sumnje za iznudu novca, sada je progovorio i o ciframa koje joj je slao Asmin svakog meseca.
- Moja podrška Staniji prestaje kad je ona počela sa izjavama tipa: "Na čekanju, nek se bori za ljubav, na blokadi i slično". Međutim, kad je Asmin ušao u Elitu njene izjave su potvrdile svaku moju sumnju. Dobila je 20.000 evra kad je Asmin ušao, a pre ulaska je imao ogromne troškove na četiri pošiljke iz Kine.Poslednje dane pre Elite je izgubio terajući te pakete po Evropi, njoj je dao 20.000 evra, a ona nije našla za shodno da mu kupi neku garderobu. S druge strane, novac nije razlog mog odnosa prema njoj, već izjave da se konačno rešila psihića i da se boji da će je proganjati. Samo za jedan mesec potrošili su oko 100.000 evra u Majamiju, tad nije bio psihić. Uostalom, svakog meseca je slao različite sume novca, te je tada trebala da uoči da je čovek psiho i da ne treba tako da ga iskorištava - tvrdi Durdžić.