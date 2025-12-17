Slušaj vest

Ljuba Pantović otkrila je da je čak šest puta išla na operaciju grudi, a te intervencije je platila čak 25.000 evra. Kako kaže, operacije je sama finansirala, a otkrila je i da često dobija nepristojne ponude.

- Šest puta sam operisala grudi i konačno sam zadovoljna. Koštalo me je 25.000 evra, ali ne žalim. Operacije sam sama finansirala jer ne dozvoljavam da mi iko išta plaća. Ne bih podnela da neko ide okolo i priča da mi je kupio grudi, rekla je Ljuba Pantović i otkrila da često dobija nepristojne ponude.

- Nude mi i pare za intimne odnose, i to po nekoliko hiljada evra. Ja se sa takvima sprdam, pa odgovorim: 'Alo, bre, klošaru, pa neću ja za 5.000 evra ni da ustajem iz kreveta, a on poveća cifru na 7.000, pa na 10.000 evra. Jedan muškarac mi je napisao 'Sram da te bude, tebi je to malo pare?!'. Eto, tako leče komplekse, misle da sve mogu da kupe. Dođe mi da napišem 'Kupi mi kuću u centru Beograda i tvoja sam'. Tada bih dobila blagoslov i od roditelja i od prijatelja! Naravno, šalim se.

Inače, nedavno je Ljuba Pantović šokirala je sve kada je otkrila da je po dokumentima do svoje 17 godine bila zavedena kao muškarac.

- Kao što svi znamo, nikada ne proveravamo smatrajući da se sve to radi ispravno, svoja dokumenta, matične brojeve, većina ljudi uopšte ni ne zna šta znače svi oni silni brojevi u JMBG-u. Znaju da je početak samo datum i godina rođenja, a za ovo dalje ne znaju, pa tako nisam znala ni ja. Saznala sam na jedan, onako baš smešan i neuobičajen način. Kada sam bila trudna sa Aleksandrom, tada sam imala 17 godina išla sam naravno na preglede, mada moram da priznam većinom kod privatnih lekara, jer svi znaju da sam već tada pobegla od kuće. U to vreme baš i nisam išla po domovima zdravlja, ali išla sam na redovne ginekološke kontrole i kontrole trudnoće i naravno tamo su ljudi uzimali moju ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu šta je bilo potrebno, imala sam zdravstvenu knjižicu koja je bila overena i nikad mi niko nije ništa rekao - započela je nesvakidašnju priču svojevremeno Ljuba i dodala:

- Kada sam otišla na zakazani porođaj u Višegradskoj, taj dan sam bila na prijavnici porodilišta da me prihvate kao pacijenta, dala sam sve svoje podatke, ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i to se sve unosi u kompjuter i onog momenta kada je meni to uneto, tj. moji podaci u kompjuter, sestra za kompjuterom mi je rekla da se ona stvarno izvinjava, ali da ja nemam pokriveno zdravstveno osiguranje niti troškove za porođaj. Ja sam se u momentu zbunila, pomislila sam možda to nešto dodatno treba da se plati, ali reko ''Bože, zar to nije zdravstveno osiguranje, pa sve žene idu i porode se najnormalnije u bolnici''.

- Tada sam tražila objašnjenje na šta je žena rekla: ''Čekajte da pogledam, ali ovde stoji neki problem, Vi ne postojite ovde u evidenciji tako kao što vi kažete Ljuba Pantović sa tim Vašim podacima toga nema''. I onda je žena uzela detaljno da pregledava moje podatke i samo u jednom momentu počela da se smeje i rekla: ''Bože, pa ti imaš muški matični broj.'' Na šta sam ja rekla: ''Čekaj, kakav muški matični broj, nisam muško.'' Onda mi j objasnila, da 710 broj znači - sedam Beograd, a 10 muško, a da je 715 šifra za devojčice koje su rođene u Beogradu i onako uz jedan blag osmeh mi saopštila da se ja eto punih 17 godina vodim kao muškarac. Zbog svega toga meni je osnovna škola, sve vezano za taj period mog života, muzička škola, sve to i pasoš i dokumenta bilo na ime muške osobe zvane Ljuba Pantović.